¡ÖÃåÊª¤Ï¤ªÂ·¤¤¡©¡©¡×°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤Ê¡ÖÁÖ¤ä¤«¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¿¶Âµ¡×»Ñ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¸Ç¤ÇË¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦µ§Ç°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦°§»¢¤µ¤ì¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¡£8·î22Æü¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏÂè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ò¹ÄµïµÜÅÂ¤Ë¾·¤¡¢Ãã²ñ¤ò³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Ãã²ñ¤Ë¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤é¤â¤´½ÐÀÊ¡£½÷À¹ÄÂ²¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÏÂÁõ¤Ç¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤È¤ª¤è¤½30Ê¬¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ëº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÃã²ñ¤Ç¤Ï¡¢½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢½÷À¹ÄÂ²Êý¤ÎÏÂÁõ¤Ï¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¤ÉÎÃ¤·¤²¤Ê¿§¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤È¤â¤Ë²Æ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¿¶Âµ¤ò¤ªÁª¤Ó¤Ë¡£²ÖÊÁ¤«¤é¿§Ì£¡¢ÂÓ¤Î·ë¤ÓÊý¤Þ¤Ç»÷¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¤Í¤¸¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿¡È¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¡É¤Ç¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
Ãã²ñ¤Î³«ºÅ¤òÊó¤¸¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÏÂÁõ»Ñ¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ô°¦»ÒÍÍ¤â½é¡¹¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤ª²Ä°¦¤é¤·¤¤¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¡£¡Õ
¡Ô°¦»ÒÍÍ¤ÎÏÂÁõ¤â¾Ð´é¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£¡Õ
¡Ô°¦»Ò¤µ¤Þ¤«¤³ÍÍ¤ÎÃåÊª¤Ï¤ªÂ·¤¤¡©¡©¡Õ
¡Ô°¦»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢»÷¤¿¤ª¿§Ì£¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¿¶Âµ¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÆó¿Í¤È¤â¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¡Õ
¡Ô°¦»Ò¤µ¤Þ¤â²Â»ÒÍÍ¤âÂÓ¤Î·ë¤ÓÊý¤¬²Ä°¦¤¤¡£³§ÍÍ¿§¤¬³§Ã¸¤¯¤ÆÎÃ¤·¤²¡£¡Õ
¡Ö¶áÇ¯¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢¤ªÆó¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐºòÇ¯11·î¡¢Ê¸²½·®¾Ï¤Î¼õ¾Ï¼Ô¤ÈÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ò¾·¤¤¤¿Ãã²ñ¤Ç¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Æ±¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¡£¤ªÆó¿Í¤¬´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ü¥ë¥É¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Ø¹ÈÇò¥³¡¼¥Ç¡Ù¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯Á°¤ÎÆ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½©µ¨²í³Ú±éÁÕ²ñ¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¡Ø¹ÈÇò¥³¡¼¥Ç¡Ù¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ãã²ñ¤Ê¤É¡¢Â·¤Ã¤Æ¤ª½Ð¤Þ¤·¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆó¿Í¤Ç¤ª¾¤¤·Êª¤ÎÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë