ムーミンの優しい肌触りのタオルぬいぐるみが登場　子どもにも安心な国際的安全基準を満たした生地

「ムーミン」のタオル生地のやさしさを活かして織り上げたぬいぐるみ、“たおぐるみ.eco「ムーミン」シリーズ”が2025年8月20日（水）からライツ・アンド・ブランズより発売される。

【画像】肌触りのいいムーミンのタオルぬいぐるみ

“たおぐるみ.eco”は、国際的な安全基準である「エコテックス®スタンダード100」認証を取得しており、子どもにも安心して使用いできる。また、タオル製造時に生じる廃材を中綿に使用し再資源化しており、ムーミンの物語に根付く「自然との共生」を大切にする価値観が息づいた、地球にもやさしいぬいぐるみとなっている。家庭で洗濯可能なウォッシャブル仕様であり、タオル美術館グループ独自の「5ッ星クオリティ製法」をベースに、よりを抑えた甘撚り糸と、毛羽落ちを防ぐ丁寧な糸づくりが採用。洗濯を重ねてもやわらかさが続き、長く安心して使えるぬいぐるみとなっている。

■商品情報たおぐるみ.eco ムーミン〈おすわり〉タイプおすわりポーズとムーミンたちの個性あふれる表情、コンパクトなサイズ感が魅力。お揃いの緑色のスカーフがポイント。・ムーミン 2,750円（税込）・リトルミイ／スナフキン／ニョロニョロ 各2,970円（税込）

たおぐるみ.eco ムーミン〈クッションマスコット〉タイプバッグやリュックに付けられるループ付きのクッションマスコット。それぞれのキャラクターが刺繍されたデザインも楽しめるアイテムで、ちょっとしたギフトにもぴったりです。各1,980円（税込）

発売日：2025年8月20日（水）頃より順次発売予定取り扱い：タオル美術館店舗およびオンラインショップ、全国の有名量販店・百貨店など

（文＝リアルサウンド ブック編集部）