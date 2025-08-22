映画「F1／エフワン」、Prime Videoなどでデジタル配信開始
「F1(R)／エフワン」
(C)2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.
ブラッド・ピット主演の映画「F1(R)／エフワン」のデジタル配信がスタートしている。編集部で確認したところPrime VideoやU-NEXT、Apple TVで購入できる。Prime Videoでの価格はHD/SD版共通で、レンタル1,980円、購入3,300円。
U-NEXTでは1,980円で、9月19日23時59分まで配信。Apple TVでは4K版の購入が3,300円、レンタルが2,000円。
モータースポーツの最高峰であるF1を題材に、映画「トップガン マーヴェリック」を手掛けたジョセフ・コシンスキー監督とブラッド・ピットがタッグを組んだ作品。6月28日に日米同時公開された。
今作は世界中でヒットとなり、現地時間8月17日時点で世界興行収入は約867億円(5億9000万ドル億／$1=147円換算／Box Office Mojo調べ)となり、ブラッド・ピット主演作として歴代最高記録を樹立。日本でも興行収入が20億円を超えるヒットとなった。
なお、同作は8月22日から28日までの1週間限定で、一部劇場にてIMAX版再上映が行なわれている。