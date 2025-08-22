寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が8月22日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、石破総理の発言について意見を交わした。

寺島アナ「石破総理はきのうの夜、横浜市で開催中のアフリカ開発会議（TICAD）の夕食会のあいさつで「大統領や首相をやっていると、あまり楽しいことはない」とこぼす場面があったといいます。参加した各国首脳らの笑いを誘ったとみられますが、自民党内の退陣要求へのぼやきとも受け取れそうだと、共同通信は伝えています。同席した岩屋毅外相に対し「そこで笑わないの」と突っ込みを入れつつ「皆さんに楽しいひとときを過ごしてほしい」と呼びかけ、乾杯したといいます。石破総理の「あまり楽しいことはない」という発言、内藤さん、これはどういうふうに受け止めていますか？」

内藤「じゃあ辞めればとしか言いようがないですね。じゃあ辞めなよ、早く、とっとと」

寺島「はい」

内藤「これは別に、石破氏が仮にどれほど立派な人であったとしても選挙で3連敗してるわけです。アフリカだからあえて言いますけれども、アフリカの独裁国家では、大統領選挙とか議会選挙で不正選挙が蔓延してるわけでしょ。彼らは不正選挙をやってまで居座りたいわけですよ。それは、どんな不正選挙であっても、選挙をやって民意が反映されたということで自分の地位の根拠にしてるわけでしょ。日本の場合、そりゃあ選挙で、選挙違反で捕まりましたよ。まあ、蓮舫の選挙違反はいまだに言われてませんけど。でも、とりあえず選挙違反はあるし、選挙にミスがないとは言わないけれども、全体から見れば公正な選挙が行われて、きちんと民意が示されて、そこでお前は辞めろと言われたわけでしょ」

寺島「そうですね、3回」

内藤「だから言ってみれば、アフリカの人たちの全部とは言わないけれども、この中に一定の割合で含まれているであろう独裁国家の人たちのほうが、まだ選挙を尊重してるわけですよ。ちゃんとやってるわけ。恥ずかしくないのか、お前は、そういう人たちの前に出て。だって選挙不正をやったら西側諸国から非難されて、そんなの認めないと袋叩きに遭うでしょ。選挙はちゃんとしてるのに辞めないっていうのはとんでもない話だよね」