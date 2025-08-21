【ロンドン＝工藤武人、ワシントン＝池田慶太】英紙ザ・タイムズは２０日、ロシアの再侵略を防ぐウクライナの「安全の保証」を巡り、欧州諸国が米国に対し、Ｆ３５戦闘機をルーマニアに配備し、ウクライナの領空警備を担当するよう要請していると報じた。

欧州諸国は、米国の衛星が提供する偵察情報などの継続的な利用やパトリオットなど防空ミサイルの提供、黒海上空の偵察機の飛行許可も米国に求めているという。

同紙によると、欧州諸国では英国が戦闘機「ユーロファイター・タイフーン」のウクライナ西部への派遣を提案している。地上部隊を巡っては、西部に英軍が３０００〜５０００人を派遣し、ウクライナ軍の要員を訓練する案を示しており、フランスとカナダ、オーストラリアも西部に部隊を配置する可能性があると同紙は伝えている。

一方、米国のバンス副大統領は２０日、米ＦＯＸニュースのインタビューで、安全の保証について「どのような形をとろうとも、欧州諸国が負担の大部分を負わなければならないだろう」と述べた。バンス氏は「ここで我々が負担を担うべきではない」と強調し、「欧州が主導的な役割を果たすことを期待すべきだ。トランプ大統領もそれを当然期待している」と指摘した。

ロイター通信によると、米軍制服組トップのダン・ケイン統合参謀本部議長は２０日、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の一部加盟国の軍トップらを交えた少人数会合をワシントンで開き、安全の保証について議論した。今後は参加者を増やして協議を続けるという。ＮＡＴＯ加盟国の制服組トップで構成する軍事委員会もこの日、オンライン会合を開いた。