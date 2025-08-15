今“この素材”がアツい！【ZARA】40・50代のオシャ見え！「スエードシューズ」

70年代風のボーホーシック回帰の流れにより、今季はスエード素材に注目が集まっています。40・50代が取り入れるなら、足元からオシャレを底上げできそうな【ZARA（ザラ）】のスエードシューズがおすすめ。きれいめにもカジュアルにもマッチするから、一足持っていて損はないかも。

ベージュ × スエードで品の良い足元に

【ZARA】「スプリットスエード バックル スリングバックシューズ」\8,990（税込）

スエード素材と華奢なポインテッドトゥで、美しい足元に見せてくれそうなシューズ。金色のバックルがリッチなアクセントになり、大人に似合う品の良さが魅力です。今季のトレンドカラーであるニュートラルなベージュも、垢抜けに一役買ってくれそう。きちんと感がありながら、低めのソールで歩きやすそうなのも嬉しいポイント。

カジュアルなのにきれい見え！ エクリュのスエードシューズ

【ZARA】「スプリットスエード ランニングスニーカー」\8,590（税込）

上品なエクリュカラーのスニーカーは、大人コーデにマッチしやすいはず。アッパーにスエード素材が使われており、きれい見えが狙えます。フェミニンな洋服とも合わせやすく、フレアスカートやワンピースコーデにもなじみそう。

