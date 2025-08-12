実業家のひろゆき氏が１１日、Ｘを更新。前澤友作氏が募集した国産ＳＮＳ立ち上げに「応募してみた」とつぶやいた。

前澤氏は、自身を騙った詐欺広告がさまざまなＳＮＳにアップされていることに激怒し、国産のＳＮＳ立ち上げを熱望。１０日にＸで「国産ＳＮＳを立ち上げたい人にお金とリソースと影響力をすべて提供するので、情熱とアイデアのある人、起業して僕と一緒に新しいＳＮＳ作りませんか？」と呼びかけていた。

この国産ＳＮＳについて「理想の条件」があるといい「全ユーザーにＳＮＳ事業主体の株式を持ってもらい、ユーザーと共に成長できるプラットフォーム（以下ＰＦ）を目指すこと」「サービス上での匿名実名関係なく、裏側では全ユーザーの本人確認が取れていること」「ＡＩを平和的にフル活用すること」「詐欺広告や誇大広告は絶対に許さないこと」「誹謗中傷・名誉毀損・デマ・差別・ヘイトスピーチなど、法律や規約に反する投稿のない健全なＰＦを目指すこと」という条件を明示。応募フォームが添付されている。

これにかつて「２ちゃんねる」を立ち上げたひろゆき氏は「応募してみた」と投稿。このリプ欄には「新しい『２ｃｈ』ができるってことか？」「２ｃｈになってしまうよ」「あなたはやめて」「応援する気が失せた」「嫌」という声がある一方「それは楽しみ」「ワクワクしちゃう」「楽しみ」「面白くなる〜」などの声も上がっていた。