12人産んだ助産師HISAKO「いい夫婦関係は“まず自分が変わること”から」夫婦円満の秘訣に唸る

人気子育てチャンネル「12人産んだ助産師HISAKO」にて、新入社員すずさんとタッグを組み、「【この奥さんスゴい…】HISAKOも唸った最強ノロケお手紙！そこから学べる夫婦円満の秘訣」と題した動画が公開された。今回は悩みや愚痴ではなく、「うちの旦那さん最高」と綴ったママさんからの手紙を紹介し、HISAKOさんならではの視点で深掘りした。



手紙の中では「夫は一日の頑張るスイッチをオフにしてくれる存在なんですよね」と語られ、HISAKOさんもその内容に「これできる人、少ないで。めっちゃ理想やな」と感心。「どっと疲れるのは悪い意味じゃなくて、奥さんがやっと力を抜ける“幸せな疲れ”だって気づきました。こういう旦那さん、めっちゃいい」と絶賛した。



さらに手紙には、フリーランスとして働く妻を尊重しつつ家事も子育ても積極的に担う夫、「夫婦二人の時間も自分からアポを取って作ってくれる」といったエピソードが溢れている。HISAKOさんは「やばくない？アポ取りまでする」と驚き、「良きパパ、良き夫。この人なくして我が家の平穏は成り立ちません」と手紙を讃えつつ、「そういう旦那を引き寄せるママもまたできた人間。やっぱり、いい出会いやパートナーを得ようと思ったら、まず自分が変われってことかな」と自身の見解を述べた。



加えて、「夫婦と言えど他人同士。不満をぶつけてしまうこともある。だけど“いいところ”を意識して積極的に見ていく努力が大切」「悪いことばかり目に付く中で、ちゃんと良いところを文字や言葉で表すことで前向きになれる」と前向きなアドバイスも。



最後は「いいな、うらやましいな、で終わらせず、“我が旦那はどうだろう”と自分のことも振り返って」と呼びかけ、「幸せをおすそ分け、ありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくった。夫婦円満の秘訣を、視聴者一人ひとりが考え直すきっかけとなる内容となった。