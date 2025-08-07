ポーランドで６日、６月の大統領選挙で勝利した欧州連合（ＥＵ）懐疑派の歴史家、カロル・ナブロツキ氏（４２）が大統領に就任した。

任期は５年。親ＥＵでリベラルなトゥスク政権と政治的立場が異なり、対立は不可避とみられる。内政や外交への影響が懸念される。

アンジェイ・ドゥダ氏の後継となるナブロツキ氏は同日、国会で就任宣誓を行った。演説で「ＥＵとのつながりは支持するがポーランドの主権を奪うことは許さない」と述べ、ＥＵの単一通貨ユーロの自国導入などに反対する考えを示した。

同国では首相が実権を握るが、大統領は法案拒否権を持ち国政を左右する。

ドナルド・トゥスク首相は、メディア統制や司法介入など前政権与党で右派の「法と正義（ＰｉＳ）」が進めた政策からの脱却を目指す。しかし、大統領選でＰｉＳの支援を受けて「ポーランド第一」を訴えたナブロツキ氏は、そうした動きを阻む可能性が高い。

安全保障を巡っては、ナブロツキ氏は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の防衛力強化やウクライナ支援には賛成する。ただ、第２次大戦中のウクライナによるポーランド人虐殺を巡り、ウクライナ政府の取り組みが不十分だとして同国のＮＡＴＯやＥＵへの加盟に反対する。歴史問題を巡る対立が深まれば、ウクライナ支援に影を落とす恐れもある。

トランプ米政権や、ＥＵ懐疑派のハンガリー・オルバン政権と外交的な連携を強化する方針で、ＥＵが警戒している。（ベルリン支局 工藤彩香）

［プロフィル］元アマボクサーで歴史家…ポーランドの大統領に就任した カロル・ナブロツキ氏 ４２

元アマチュアボクサーの歴史家で、政治経験はないという異色の経歴を持つ。

１９８３年、ポーランド北部グダニスクで労働者の両親の間に生まれた。大学で歴史学を学び、「共産党政権に対する社会的抵抗」という論文で博士号を取得。２０２１年から、ナチス占領下や共産主義体制下での戦争犯罪を調べるポーランドの歴史研究機関「国家記憶院」総裁を務めた。

大統領選で支援を受けた右派の野党「法と正義（ＰｉＳ）」からは、国のアイデンティティーを巡る問題に携わってきたことを評価されたという。愛国心とキリスト教に基づく伝統的な価値観を持つ保守の「新顔」として支持を集めた。

米国のトランプ大統領を敬愛していることで知られる。大統領選で勝利すると、トランプ氏から「偉大な大統領になる」とＳＮＳで持ち上げられた。

ボクサーやナイトクラブの用心棒だったことから「タフガイ」をアピールするが、極右団体や犯罪組織との過去のつながりを批判されるなどスキャンダルも絶えない。妻との間に２男１女がいる。（ベルリン支局 工藤彩香）