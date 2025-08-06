ドジャースの大谷翔平投手（３１）は５日（日本時間６日）に本拠地ロサンゼルスでのカージナルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回に右中間二塁打、８回に三塁内野安打を放ち、４打数２安打、３得点、１盗塁だった。不発に終わり、９戦連続ノーアーチとなった。打率２割７分６厘。チームは１２―６で大勝した。

初回先頭、右腕マイコラスのカウント１―２からの４球目、外角高めの９４・４マイル（約１５２キロ）のフォーシームを強引に振り切ると打球速度１０８・３マイル（約１７３キロ）の弾丸ゴロは右中間への二塁打となった。続くベッツの遊ゴロで三塁へ進み、フリーマンの中犠飛で先制のホームを踏んだ。

２―２の２回一死一、二塁はカウント２―１からの４球目、外角の８７・６マイル（約１４１キロ）のチェンジアップを中堅へはじき返すもゴロは遊撃手の正面に飛び、併殺打となった。

５―２の５回二死無走者は２番手の右腕スバンソンのカウント２―２からの５球目、内角高めの９４・８マイル（約１５２・６キロ）のカットボールに空振り三振に倒れた。

５―３の７回先頭は４番手の右腕フェルナンデスからストレートの四球で一塁へ。続くベッツの初球に二盗に成功。今季１６盗塁目だ。ベッツが四球歩き、フリーマンは右飛。一死一、二塁で１４、１５号と２打席連発しているマンシーの右前適時打で生還した。

８回先頭は５番手の右腕グラニーニョの２ストライクからの４球目、外角の８２・６マイル（約１３３マイル）のスライダーを強振するもボテボテのゴロは三塁内野安打となった。これでメジャー通算９９９安打となり、区切りの１０００安打に王手をかけた。続くベッツの打球が投手に当たる幸運な中前打で三塁に進み、フリーマンの中犠飛で生還。今季１０５得点となった。

６日（同７日）のカージナルス戦で８度目の先発マウンドに上がる。前回登板した７月３０日（同３１日）のレッズ戦は右臀部けいれんのため４回途中降板。今回は４回を投げ切ることが目標だ。また、王手をかけたメジャー通算１０００安打の達成が期待される。９戦連続ノーアーチだが、本塁打で飾ることができれば最高だ。