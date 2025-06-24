ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Þ¤¿¡È»Ë¾åºÇÂ¿¡É¤Î¾×·â¡¡°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿29Ç¯Á°¤ÎµÏ¿¡ÄÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÇÓÂ¾ÅªÎÎ°è
²áµî30¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤ÇÂçÃ«¤ËÊÂ¤ÖÂÇ¼Ô
¡¡ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ìó30Ç¯Á°¤Î¥È¥Ã¥×¿ô»ú¤ËÊÂ¤Ó°Û¼¡¸µ¤Î¿ôÃÍ¤À¡£22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï26¹æ¤òÊü¤Á¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¥ì¡¼¥¹¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£MLB¸ø¼°¤Îµ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÆ±Æü¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤È¤·¤Æº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡£Éüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ëÃ¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É1²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï8²ó¤Ë¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î26¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®ÃÆ¤ÏÄÌ»»13ËÜÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬¶Ã°ÛÅª¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë1¤Ä¤ÎµÏ¿¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥Á¡¼¥àºÇ½é¤Î79»î¹ç¤Ç¡¢¡ÊÂÇ½ç¤¬¡Ë1ÈÖÂÇ¼Ô¤ÇÊü¤Ã¤¿ºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Î26ËÜ¤¬¡¢1996Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿26ËÜÎÝÂÇ¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎËÜ¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï2024Ç¯¤Î¥¬¥Ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È2017Ç¯¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Î24ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ï50ËÜ¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ï37ËÜ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ï34ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï1ÈÖ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇµÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë