グッドスマイルカンパニーが主催する、フィギュア展示イベント「スマイルフェス」が、6月14日・15日に東京、6月21日・22日に大阪で開催される。今回、東京・秋葉原のベルサール秋葉原で行われた東京会場の様子と見どころをレポートしよう。スマイルフェス2025東京「スマイルフェス」は、グッドスマイルカンパニーが手掛ける様々な人気フィギュアが勢ぞろいするフィギュア展示イベントだ。総展示数は1,000点以上、フィギュア制作工程の一部を体験できるコーナーや、限定品の販売も行う。

○ねんどろいど20周年、豪華展示が続々グッドスマイルカンパニーのフィギュアシリーズ「ねんどろいど」は2026年に20周年を迎える。今回の「スマイルフェス」では、約20cmの「ねんどろいどらーじ」の先行販売や、「ねんどろいど」の魅力がたっぷり詰め込まれた新冊子「NENDROID FUNS MAGAZINE 創刊号」を配布する。展示では、ねんどろいどジオラマ「ねんどろいどが生まれたころ in 2006AKIBA」と題して2006年頃の秋葉原をイメージしたジオラマや、ねんどろいどの歴史を振り返る展示、再販希望アンケートの結果発表などが行われている。|M@「ORANGE ROUGE(オランジュ・ルージュ)」の再販希望アンケートの結果も発表されている○華やかな初音ミクのフィギュア「初音ミク」のエリアでは、「初音ミク JAPAN LIVE TOUR 2025 〜BLOOMING〜」のスタチュー展示をはじめとしたフィギュアを展示している。「初音ミク JAPAN LIVE TOUR 2025 〜BLOOMING〜」「初音ミク 流星ア・ラ・モードVer.」○新スケールフィギュアブランド「COVERS」「Re:incarnation」登場また、スケールフィギュアシリーズに、新たなラインとして「COVERS」「Re:incarnation」の2シリーズが登場する。「COVERS」は、「キャラクター×イラストレーター×フィギュア」がテーマのシリーズで。アートと立体表現の融合により、キャラクターの魅力をあらためて引き出し、驚きと感動を届けるコラボレーション企画。新シリーズ「COVERS」今回、「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF ホロ feat. saitom」「劇場版『グリッドマン ユニバース』新条アカネ Chaos New Order feat. saitom」「劇場版『グリッドマン ユニバース』新条アカネ feat. トリダモノ」「劇場版『グリッドマン ユニバース』宝多六花 feat. トリダモノ」が展示されている。「Re:incarnation」は、同社がかつて手がけたスケールフィギュアを、現代の技術でプラモデルとして再構築するシリーズ。完全新規金型でリマスターした「化物語 戦場ヶ原ひたぎ Remaster Project」をはじめ、3Dモデルテクノロジーと金型技術によるプラモデルキットや、スケールフィギュアの源流ともいえるガレージキットの楽しさを見つめ直すアイテムが揃う。○グッスマのフィギュアブランドが勢ぞろいブランドごとの展示ブースにも注目したい。豊富なラインナップが揃う「POP UP PARADE(ポッパレ)」やロボット、メカニック、ヒーローのホビーブランド「メカスマ」、また40周年を迎える「強殖装甲ガイバー」の展示エリアも。スマイルフェス東京での『BRICKROID』の展示「メカスマ」ブランドからは、新たなシリーズ「BRICKROID」もお披露目された。“カッコ楽しいロボットトイ”をコンセプトに展開する、手頃な価格帯と集めやすさが魅力の新シリーズで、ついコレクションしたくなるサイズ感とアイテム構成だ。他にも「グッスマくじ」の商品展示やねんどろいどの撮影ブースなど、グッスマファン、フィギュアファンにはたまらないイベントだろう。「スマイルフェス2025東京」の開催日時は、6月14日が10:00〜21:00、6月15日が10:00〜18:00、最終入場は終了30分前。会場はベルサール秋葉原、入場料無料でフリー入場。「スマイルフェス2025大阪」の開催日時は、6月21日が11:00〜21:00、6月22日が11:00〜17:00、最終入場は終了30分前。会場は、HEP HALL、ヨドバシカメラ マルチメディア梅田店(物販会場)、大阪工業大学 梅田キャンパス、MBS本社1F ちゃやまちプラザ。入場料は無料でフリー入場。