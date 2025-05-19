48ºÐ¤ÎÆÈ¿È²ñ¼Ò°÷¡£60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¡Ö¥¢¥Ñー¥È¤Ê¤É¤ÎÄÂÂß¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡ÖÃù¶â2000Ëü±ß¡×ÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ï·¸å¤ÏÄÂÂß¤¬¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³
Ï·¸å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄÂÂß¤¬¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ÉÆÈ»à¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë
¤Þ¤º¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÂÂß¤¬¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¡¢¸ÉÆÈ»à¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢¼Ú¼ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¤É¤Î»öÍ³¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¡ÖÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¿Í¤Î»à¤Î¹ðÃÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ÉÆÈ»à¤Ï»ö¸ÎÊª·ï°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹¤¤´Ö°äÂÎ¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤¬Æþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ðÃÎµÁÌ³¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ðÃÎµÁÌ³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î¼Ú¼ç¤«¤é¸ÉÆÈ»à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Åú¤¨¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âß¼ç¤Ï¡¢Êª·ï¤Î°õ¾Ý¤äÄÂÎÁ¤òÄã¤¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿Í¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¸ÉÆÈ»à¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¹âÎð¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤ÈÄÂÂß¤¬¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÁ¬ÌÌ¤Ç»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë
¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÂÂß¤¬¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄêÇ¯Âà¿¦¤¹¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤¿¤á¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢ÄÂÎÁ¤¬»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Âß¼ç¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÊª·ï¤òÂß¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤«¤éÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¿Í¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾Íè¡¢Ï·¸å¤ËÄÂÂß·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ï·¸åÄÂÂßÊª·ï¤ò¼Ú¤ê¤ä¤¹¤¤URÄÂÂß½»Âð¤ä¸ø±ÄÊª·ï¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤
URÄÂÂß½»Âð¤ä¸ø±ÄÊª·ï¤Ï¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¼Ú¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËURÄÂÂßÊª·ï¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú¿Í¤¬ÉÔÍ×¡¢Îé¶â¡¦¹¹¿·ÎÁ¤¬ÉÔÍ×¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤É¹âÎð¼Ô¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø±ÄÊª·ï¤ÏÄã½êÆÀ¼Ô¸þ¤±¤¬Â¿¤¯¡¢¾åµ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¶âÁ¬ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¿³ºº¤Ë¤¢¤Þ¤ê±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¯¡¢Êª·ï¤ò¼Ú¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÆþµï¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¾ò·ï¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½»Âð¥íー¥ó¤¬ÁÈ¤á¤ëÇ¯Îð¤ÏºÇ¹â¤Ç¤â65ºÐ～70ºÐ¤Þ¤Ç
ÄÂÂß½»Âð¤¬¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¡¢Êª·ï¤Î¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë½»Âð¥íー¥ó¤¬ÁÈ¤á¤ëÇ¯Îð¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï´°ºÑÇ¯Îð¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢´°ºÑÇ¯Îð¤¬80ºÐ¤ò¸ÂÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
Ãù¶â¤¬¤¢¤ê°ì³ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤¦´¶³Ð¤Ç½»Âð¥íー¥ó¤ò»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¤Í×°ø¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼Ú¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÄÂÂß¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÄÂÂßÊª·ï¤ò¼Ú¤ê¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ¾Ú¿Í¤ä¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¤Í×°ø¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Âß¼ç¤¬¥ê¥¹¥¯¤È´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¤Á¤ó¤È¥«¥Ðー¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÄÂÂß·ÀÌó¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ï·¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ½»¤Þ¤¤¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»ñ»º¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê½»Âð¥íー¥ó¿³ºº¤ËÄÌ¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Áá¤á¤Ë½»Âð¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤âÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ÐÅµ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¡ÖÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¿Í¤Î»à¤Î¹ðÃÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー