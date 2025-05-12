「Fallout」より「ボルトボーイ モノクロコイン（シリアルナンバー入り）」＆「トランプ」の予約受付中
【Fallout ボルトボーイ モノクロコイン（シリアルナンバー入り）】 7月下旬 発売予定 価格：2,420円 【Fallout トランプ】 8月中旬 発売予定 価格：1,760円
販売価格：2,420円
販売価格：1,760円
インフォレンズは、ベセスダ・ゲーム・スタジオが手掛けるゲームシリーズ「Fallout」（フォールアウト）の新作グッズ2商品の予約を受け付けている。
価格は7月下旬発売予定の「Fallout ボルトボーイ モノクロコイン（シリアルナンバー入り）」が2,420円、8月中旬発売予定の「Fallout トランプ」が1,760円。
商品概要
Fallout ボルトボーイ モノクロコイン（シリアルナンバー入り）
販売価格：2,420円
予約開始：4月10日
発売時期：7月下旬
商品サイズ：38×3mm（直径×厚さ）
黒と白のエナメルで仕上げたコイン。表面には親指を立てたマーク、裏面には親指を下げたマークが表示されている。
□INFOLENS GEEK SHOP
Fallout トランプ
販売価格：1,760円
予約開始：4月10日（木）
発売時期：8月中旬
商品サイズ：61×86mm（トランプ52枚 + ジョーカー2枚）
本商品には、独自に作られたVault Boyのエースと、「Fallout」にインスパイアされたジャック、クイーン、キングのカードが含まれている。2枚のジョーカーもVault Boyスタイルでデザインされており、デッキに高級感を与えている。
□INFOLENS GEEK SHOP
(C) 2025 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. All Rights Reserved.