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Source: Live Science, Cary Institute of Ecosystem Studies
Reference: Gora et al. 2025 / New Phytologist