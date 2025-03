Googleがスマートフォン向けに提供されている音声アシスタントの「 Googleアシスタント 」を、AIアシスタントの「Gemini」にアップグレードすると発表しました。The Assistant experience on mobile is upgrading to Geminihttps://blog.google/products/gemini/google-assistant-gemini-mobile/

Google is officially dumping Assistant for Gemini | The Vergehttps://www.theverge.com/news/629904/google-assistant-gemini-moving-onGemini replacing Google Assistant on Android in 2025https://9to5google.com/2025/03/14/gemini-google-assistant-android-phones/Googleが独自の音声認識アシスタントであるGoogleアシスタントをリリースしたのは2016年のことです。自然言語処理と音声認識テクノロジーの進化によりGoogleアシスタントは誕生し、ユーザーはより自然な方法でGoogleからサポートを受けられるようになりました。「ユーザーひとりひとり専用のGoogle」を目指し人工知能・自然言語処理技術・機械学習などを駆使した会話形式アシスタント「Google Assistant」 - GIGAZINEそれから約10年が経過し、次は生成AIがテクノロジーとユーザーのかかわり方を変革しつつあります。世界で最も役立つアシスタントを構築するというGoogleの取り組みを継続するため、同社はAIを核としたエクスペリエンスを再構築し、GeminiをAI搭載のパーソナルアシスタントにすると発表しました。Googleは「アシスタントに期待されることは急速に変化していますが、使命は変わりません」と記しています。GoogleがBardをGeminiに名称変更&高性能AIモデル「Ultra 1.0」を搭載した「Gemini Advanced」を発表&「Gemini」をスマホで使えるアプリも発表 - GIGAZINEさらに、Googleは「すでに何百万人もの人々がGoogleアシスタントからGeminiに切り替えており、これはAIを活用した新機能が日常生活でいかに役立っているかを物語っています。そこで、この強化されたエクスペリエンスをできるだけ多くの人に提供していく方法についてお知らせします。今後数カ月で、モバイルデバイスユーザーをGoogleアシスタントからGeminiにアップグレードしていきます」と語りました。そして、2025年後半には従来のGoogleアシスタントはほとんどのモバイルデバイスで利用できなくなり、モバイルアプリストアでアプリを新規ダウンロードすることができなくなることも発表しています。9to5Googleの報道によると、Android 9以前を搭載したRAM(メモリ)が2GB未満のスマートフォンでは、引き続きGoogleアシスタントが利用可能となるそうです。加えて、タブレット・自動車・ヘッドホン・時計などスマートフォンに接続するデバイスでもGoogleアシスタントをGeminiにアップグレード予定で、スピーカー・ディスプレイ・テレビなどの家庭用デバイス向けにもGeminiを利用した新しいエクスペリエンスを提供予定であるとGoogleは説明しています。なお、Googleは「Geminiを利用した新しいエクスペリエンス」の詳細について、「今後数カ月以内に発表予定」としていますが、テクノロジーメディアのThe Vergeは「5月に開催予定のGoogle I/Oで詳細が発表されることになるだろう」と報じました。2024年のリリース以来、GoogleはGeminiへのアクセスを拡大しており、記事作成時点では40を超える言語および200を超える国でGeminiは利用可能です。一方で、Googleアシスタントを頼りにしているユーザーのために、Geminiのアップグレードにも注力しており、音楽の再生、タイマーの設定、ロック画面からのアクションの実行など、最もリクエストが多かった機能をさらにサポートできるようにアプリをアップデートし続けていくとしています。無料でGoogleの検索AI「Deep Research」を利用可能に、さらにGeminiを自分用にカスタマイズする「Gems」も無料 - GIGAZINE