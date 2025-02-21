µµÅÄµþÇ·²ð£Ö£Ó¥Í¥ê¡¡¿ÈÆâ¤ÎÂçµ£»á¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÎäÅ°Í½ÁÛ¡Ö¥Í¥ê¤¬£µ¥é¥¦¥ó¥É°ÊÆâ¤Ë£Ë£Ï¾¡¤Á¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦µµÅÄÂçµ£»á¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¿ÈÆâ¤Î»î¹ç¤òà¥¬¥ÁÍ½ÁÛá¤·¤¿¡£¤¤¤È¤³¤Ç£×£Â£Á¡õ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé£±£µ°Ì¡¦µµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£Ô£Í£Ë¡Ë¤¬¡¢£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤Ë¥á¥¥·¥³¤Ç¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï£±£²£´¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£µ£¶¡¦£²¥¥í¡Ë·ÀÌó¤Î¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë£±£°²óÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Âçµ£»á¤Ï¡ÖÂÎ½Å¼«ÂÎ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢µþÇ·²ðÁª¼ê¤Ë¤À¤¤¤ÖÍÍø¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¡¼¥Á¤âÄ¹¤¤¤·¡¢¿ÈÄ¹¤âÂç¤¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢Ê¬¤Ï°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¯°¤¤¡£¤«¤ß¹ç¤¤¤â°¤¤¡£µþÇ·²ð¤Ã¤Æ¡¢Á°¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤ÈÀµÄ¾¡¢¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Í¥ê¤Ã¤ÆÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡£¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÆÍ¿Ê¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Í¥ê¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡£¥¸¥ã¥Ö¤âÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£Æ°¤¤â¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¡£°æ¾å¡Ê¾°Ìï¡ËÁª¼ê¤À¤Ã¤Æ½é¤á¤Î½Ð¹ç¤¤Æ¬¤ò¿©¤é¤¦¤°¤é¤¤¡¢½é¸«¤Ï¤É¤³¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î°ìÈ¯¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÆñÅ¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µþÇ·²ð¤Î¾¡µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Í¥ê¤Ï¿¶¤ê¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖµþÇ·²ð¤¬¾¡¤Ä¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£³¥é¥¦¥ó¥É°ÊÆâ¡£¸åÈ¾¤È¤«¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¥Ç¥£¡¼¤À¤±¤ò¤È¤é¤¨¤ì¤Ð£Ë£Ï¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£Í½ÁÛ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤³¤ÏÀµÄ¾¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤ï¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¸«¤¿Í½ÁÛ¡£¥Í¥ê¤¬£µ¥é¥¦¥ó¥É°ÊÆâ¤Ë£Ë£Ï¡Ê¾¡¤Á¡Ë¡×¤È×ÖÅÙÈ´¤¤Ë¥º¥Ð¥êÍ½Â¬¤·¤¿¡£