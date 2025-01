SNSなどで、ストレスを感じるようなニュースを延々と追いかけてしまうのは「ドゥームスクロール」と呼ばれ、精神衛生上よくない行動だといわれています。しかし、世間で起きている事件や社会問題に関心を持ち、積極的に情報収集することは有意義で、情報化社会では不可欠でさえあります。不健全なニュースの過剰摂取と健全なニュースの消費との間に線引きをする方法について、専門家が解説しました。

When news is stressful, how do you balance staying informed with ‘doomscrolling’?https://theconversation.com/when-news-is-stressful-how-do-you-balance-staying-informed-with-doomscrolling-248017オーストラリア・フリンダース大学でデジタルコミュニケーションについて教えているリサ・ハリソン氏によると、ニュースの消費に明確な境界線を設けると、ニュースに振り回されることなく常に新しい情報に接することができるとのこと。人がアプリのニュースフィードをスクロールするのは、多くの場合その情報が実用的なものだからではなく、不確実性で満ちた社会の中で「コントロール感」を得ようとするためです。しかし、ただ欲求のままにネガティブなニュースを追い続けると睡眠が妨げられたり、不安感が増したりするリスクがあります。そのため、自分が実用的な情報を得ようとしているかどうかが、ネガティブな情報収集とポジティブな情報収集を分けるひとつの基準となります。ハリソン氏によると、適切なバランスを取りながら情報収集する方法のひとつが、「この情報によって私ができることは変わるだろうか?」と自問することなのだそうです。ハリソン氏が、主体的なメディア消費を行う上で重要だと述べているのがニュースソースの見極めで、 ソーシャルメディア が見せたいものを見るのではなく、信頼できる情報源をいくつか自分で決めておくといいとのこと。加えて、ニュースを見ているときの自分の気分にも注意する必要があり、もし不安や精神的苦痛といった否定的な兆候に気づいたら、休憩をはさむタイミングの合図となります。こうした習慣を実践する上では、1日の早めのタイミング、具体的には朝のコーヒータイムや昼休みなどに、ニュースに接すると明確に線引きした時間を設けるのが効果的です。また、ニュースアプリや ソーシャルメディア の使用をやめる時間である「デジタルサンセット」の導入も有用で、就寝の1〜2時間前には新しい情報の摂取をやめて、睡眠時間を削ることなく、その日得た情報を脳が処理する時間を作るのが理想的とハリソン氏は述べています。決まった時間にニュースの視聴をやめるのに便利なのが、iPhoneのスクリーンタイムやAndroidスマートフォンのDigital Wellbeingといった、スマートフォンの使用時間を管理する機能です。また、能動的なニュース消費者になる上では、無限にアプリをスクロールする代わりに「1〜2本の詳細な記事に絞って徹底的に読み込む」「同僚や友人、家族とニュースについて話し合って自分の気持ちを整理する」「ポジティブな変化や解決に的を絞ったニュース記事を探す」「関心のある問題に対して有意義な行動を起こす」などの習慣を持つのが有効です。ハリソン氏によると、ニュースの視聴に関して健全な境界線を引いている人は、有意義な形で重要な問題に取り組み、必要に応じて建設的な行動を取る能力が優れている傾向にあることが、これまでの研究でわかっているとのこと。ハリソン氏は「ニュースの視聴を中断することは、現実から目を背けることではなく、セルフケアの実践です。思慮深い境界線と適切なサポートツールがあれば、心の健康を保ちながら世界と関わり続けることができます」と呼びかけました。