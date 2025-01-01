µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î°ÜÀÒÀè¤Ë£Ð£Ó£Ç¤¬µÞÉâ¾å¡¡·ÀÌó¶â£¹£¸²¯±ß¤ÎËþ³ÛÍÑ°Õ¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¤ë¡×¡á¥¹¥Ú¥¤¥óÊóÆ»
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£³¡Ë¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¤ÎÌ¾Ìç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê£Ð£Ó£Ç¡Ë¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥¢¥È¥ì¥Á¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¡¢¸ÅÁã¤ÎÆ±£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤âÉüµ¢¤Ë¿§µ¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤ÉÁèÃ¥Àï¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¡¦¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡×¤Ï¡Ö¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¤Ï£Ð£Ó£Ç¤ÎÂç¤¤Ê´Ø¿´¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÁª¼ê¤Î¸¢Íø¤Î£µ£°¡ó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎºîÀï¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡×¤È£Ð£Ó£Ç¤Þ¤Ç»²Àï¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£Ð£Ó£Ç¤ÏËÜµ¤¤À¡£¡ÖÈà¤Î£²£³ºÐ¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤À³èÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºÍÇ½¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢£Ð£Ó£Ç¤ÏÈà¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î£±¿Í¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Æ±Áª¼ê¤Î·ÀÌó¶â¤Ç¤¢¤ë£¶£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¹£¸²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»ØÅ¦¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÀ¯ÉÜ·Ïµ¡´Ø¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î£Ð£Ó£Ç¤ÏÌµ¿ÔÂ¢¤Î»ñ¶âÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÀ¤Ã¤¿³ÍÊª¤ò»ÅÎ±¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¶â¤Ë»åÌÜ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×ÊÝ¤Ë¤âº£¸åÇË³Ê¤Î¾ò·ï¤òÄó¼¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¤³¤ÎºîÀï¤Ë²ðÆþ¤·¡¢¼ã¤¤ÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬Éüµ¢¤ËÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Ð£Ó£Ç¤Î»²Àï¤Ë¤è¤êµ×ÊÝ³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ëº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£