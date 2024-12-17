É×ÉØ·ö²Þ¤Ç·ã¹â¡Ä72ºÐºÊ¡¢É×¤ÎÆ¬¤òÂæ½ê¤Î¡È»°³Ñ¥³ー¥Êー¡É¤Ç²¥¤ë¡ÖºÊ¤«¤é²¥¤é¤ì·ì¤¬¡×»¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¡¦À¾·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯12·î16Æü¡¢»¥ËÚ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê74¡Ë¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤Ï16Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ë70Âå¤ÎÉ×¤ÎÆ¬ÄºÉô¤ò¡¢Âæ½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶âÂ°À½¤Î¥³ー¥Êー¥é¥Ã¥¯¤Ç²¥ÂÇ¤¹¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢É×¤«¤é¡ÖºÊ¤Ë²¥¤é¤ì¤Æ·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç¡¢É×¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ã¹â¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¥¤é¤ì¤¿É×¤ÏÆ¬ÄºÉô¤«¤é·ì¤¬½Ð¤Æ¡¢Á´¼£1½µ´Ö¤Û¤É¤Î¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï²áµî¤ËÁêÃÌÎò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£