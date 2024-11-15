NVIDIA CEOと孫正義氏の特別対談、アーカイブを公開 ジェンスン・フアン氏の特別講演全編
NVIDIAがGPUに関するイベント「NVIDIA AI Summit Japan」を2024年11月12日と13日に開催、13日には基調講演として、NVIDIAの創業者兼CEOのジェンスン・フアン氏による特別講演と、フアン氏と孫正義氏（ソフトバンクグループ株式会社 代表取締役 会長兼社長執行役員）の対談「ファイヤーサイド チャット」が行われた。
そして、この特別講演と注目の両氏による対談のアーカイブ動画がNVIDIAの公式サイト
やYouTubeで公開された。日本語字幕も表示できる。ライブ配信を見逃した人はチェックしよう。（前半は特別講演、対談は56分くらいから）
■Jensen Huang Special Address from NVIDIA AI Summit Japan：
関連記事「NVIDIA CEOの基調講演 トヨタや安川電機、セブン＆アイなどの導入事例を紹介 ロボットやAIで日本企業と連携を強調 AI Summit Japan」
そして、この特別講演と注目の両氏による対談のアーカイブ動画がNVIDIAの公式サイト
やYouTubeで公開された。日本語字幕も表示できる。ライブ配信を見逃した人はチェックしよう。（前半は特別講演、対談は56分くらいから）
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