¼«Ì±¡¢Î¢¶âÁêÅö³Û¤Î´óÉÕÄ´À°¡¡½°±¡ÁªÂçÇÔ¤Ç¤±¤¸¤á¡¢7²¯±ßÄøÅÙ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÏÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Î¢¶â»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢µì°ÂÇÜ¡¢µìÆó³¬Î¾ÇÉµÄ°÷¤é¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ø¤ÎÉÔµºÜÁêÅö³Û¤ò¹ñ¸Ë¤Ë´óÉÕ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Áí³Û¤Ç7²¯±ßÄøÅÙ¤Ë¾å¤ë¸«ÄÌ¤·¡£½°±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬11ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤¬10Æü¤Ë¸øÅ¡¤ÇÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤¿¡£Áá¤±¤ì¤ÐÇ¯Æâ¤Ë¤â´óÉÕ¤¹¤ë¡£ÅÞËÜÉô¤¬ÁêÅö³Û¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢´Ø·¸µÄ°÷¤é¤Ë¤ÏÉÔµºÜ³Û¤òÅÞ¤ËÇ¼¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÊý¸þ¤À¡£¹ñ¸Ë¤Ø¤Î´óÉÕ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒÃÏ¤Î»Ù±ç¤Ë½¼¤Æ¤ë°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ßÅÄÀ¯¸¢¤Ç¤âÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ë°ÛÏÀ¤¬½Ð¤Æ¡¢¶ñÂÎ²½¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½°±¡Áª·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î°Õ¸«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÞ¤¬2·î¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ´û¤ËÎ©·ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷¤é3¿Í¤ò½ü¤85¿Í¤ËÉÔµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢Áí³Û¤Ï2018¡Á22Ç¯¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÌó5²¯7949Ëü±ß¡£3¿ÍÊ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó7²¯2ÀéËü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£