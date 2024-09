次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画がついに始動!極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。

今回紹介するのは、渋谷と恵比寿の間に位置する大人気銭湯の『改良湯』。

建築もモダンで、楽しいイベントを常に開催しており、いつも昼夜問わず賑わう大人気の銭湯です。

『改良湯』の歴史

大正5(1916年)に創業し、都内でも珍しい100年以上も続く銭湯です!

サウナの利用者が増えたことで平成30年(2018)に、お客さんがより安心してリラックスできるようにリニューアルしたんだとか…!

『改良湯』のおすすめポイント

改良湯へ足を運ぶ前に、ぜひ知っておきたい魅力を3つご紹介します!

より深く改良湯の世界を楽しんでいただけるはずです。

‘霓

『改良湯』では肌に優しいと言われている軟水を使用しています。

軟水を使うと、実はこんなに良いことがあるんです!

,擦辰韻鵑筌轡礇鵐廖爾遼⇔ちが抜群!

軟水だと、せっけんやシャンプーの泡立ちがとっても良くなります。そのため、少量でしっかり泡立つので経済的です。

髪や肌がしっとり♪

軟水で洗うと、髪や肌がしっとりと洗い上がります。入浴後の肌のきしみ感がなくなり、しっとりとした肌触りが楽しめます。

これは、本当に嬉しいポイントですよね!

I甸業でも安心

刺激が少ない軟水は、アトピー肌の方や敏感肌、乾燥肌の方にも安心して使えます。

ぢ里ポカポカ

軟水は自然の力で肌の新陳代謝を活性化させるため、体が温まりやすく、湯冷めしにくくなります。

寒い季節には特にありがたいですね!

ト人の湯効果!

軟水のイオンバランスは、一般的に「美人の湯」と言われるナトリウム温泉に近いんです。

皆さんも是非体験してみてください!

炭酸泉風呂

『改良湯』の炭酸泉は、1000ppm以上もあって高濃度なんです!

そんな炭酸泉風呂の効果はどんなものがあるのでしょうか…。

〃賣がぐんとアップ!

炭酸泉の炭酸ガスは皮膚から体内に吸収され、血管を拡張させる作用があります。

これによって、一般的なお風呂よりも高い血流促進効果が期待できるんです。

血流が良くなると、体全体が元気になれます!

∋請任鬚燭辰廚蟠ゝ

炭酸泉には、酸化ヘモグロビンからの酵素の解離を促進し、酸素を組織に供給しやすくする効果もあります。

これにより、体の各部位に酸素が行き渡りやすくなります。

これは健康維持にとても大切ですね。

プロも注目!

実は、オリンピック選手の疲労回復施設や、重度の血行障害の治療として医療分野でも炭酸泉が使われています。

近年では、その有効性がますます注目されています。

プロスポーツ選手も取り入れているなんて、すごいですよね。

い肌を引き締める効果

炭酸泉は弱酸性なので、お肌を引き締める効果も期待できます。入浴後は軽くシャワーを浴びてお上がりください。

お肌が引き締まって、ツルツルになりますよ!

ぜひ、炭酸泉風呂の素晴らしい効果を体験してみてください。

K彳感

『改良湯』は、光の量を抑えた「あえて暗め」な雰囲気が特徴です。この暗さが、なんとも言えないリラックス感を与えてくれます。

周りの目を気にすることなく、じっくりと自分だけの時間を楽しむことができるんです。

暗めの環境は、心と体をリラックスさせ、深い没入感を生み出します。ストレスフルな日常から離れ、まるで別世界にいるかのような感覚を味わえるんですよ。

ぜひ一度、「改良湯」の独特な雰囲気を体験してみてくださいね。

『改良湯』おすすめグッズ

改良湯のお店の人が選ぶおすすめオリジナルグッツを一つ紹介します!

サウナ好き必見!“サウナハット”

断熱性・耐久性が抜群!

このサウナハット、断熱性と耐久性が優れているので、サウナの熱からしっかりと頭を守ってくれます。

長時間のサウナセッションでも快適に過ごせるので、サウナ愛好者には必須のアイテムです。

そして何と言っても、表面には『改良湯』の看板に描かれたいる可愛い鯨の刺繍が施されています。見た目もとってもキュートで、サウナ時間がますます楽しくなりそうです。

このサウナハットはリバーシブル仕様になっており、両面どちらでもフックにかけられるようになっています。

気分によって使い分けられるのも嬉しいポイントです。

他にもさまざまなデザインのサウナハットがあるので公式オンラインショップやインスタグラム是非覗いてみてください!!

お気に入りの一品が見つかること間違いなし!!

公式オンラインショップ:https://kairyoyu.base.shop/

インスタグラム:https://www.instagram.com/kairyouyu/

「OFF COLA pm9:00」とは

そんな魅力たっぷりの『改良湯』ではこの夏発売OFF COLAのpm9:00が飲めます!

“なんもしないをしませんか”をコンセプトに、オフタイムを充実させてパフォーマンスを最大化させてたいストレス社会に生きる人たちのために開発され、GABA200mg、 テアニン200mg配合し、眠る前やハードワークの休息時間に飲みたい、身体にやさしいクラフトコーラです。

OFF COLAはトップクリエイター、経営者などのハードワーカー、クリエイティブなZ世代などから評価をいただいています。

ととのいを増進してくれること間違いなし。おふろ上がりやサウナ後にぴったりなドリンクです。

素敵な銭湯で、素敵なオフタイムを♪

引き続きPM9:00を卸していただける銭湯様、サウナ施設様も募集しております。

下記フォームよりお問い合わせください。

お問合せフォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiFtZI37fLBby2_lxbsmc604iYF0oJr4npm0_wCH47vggNQ/viewform

最後まで読んでいただきありがとうございました!いかがだったでしょうか?

次回の【TOTONOI magazin by OFF COLA】もお楽しみに♪

The post 【TOTONOI magazine by OFF COLA Vol.1】人と文化が交差する銭湯『改良湯』のおすすめポイント! first appeared on 東京銭湯 - TOKYO SENTO -.