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JAL593¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê09¡§10¡Ë¡Á»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê10¡§50¡Ë¡¿8·î11Æü
JAL594¡¡»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê12¡§55¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê14¡§30¡Ë¡¿8·î11Æü
JAL395¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê13¡§15¡Ë¡ÁÊ¡²¬¡Ê15¡§05¡Ë¡¿8·î16Æü¡¦17Æü
JAL396¡¡Ê¡²¬¡Ê15¡§40¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê17¡§30¡Ë¡¿8·î16Æü¡¦17Æü
JAL997¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê14¡§10¡Ë¡Á²Æì/ÆáÇÆ¡Ê15¡§05¡Ë¡¿8·î11Æü¡¦14Æü¡¦25Æü
JAL997¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê15¡§20¡Ë¡Á²Æì/ÆáÇÆ¡Ê17¡§50¡Ë¡¿8·î10Æü¡¦15Æü
JAL998¡¡²Æì/ÆáÇÆ¡Ê17¡§30¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê20¡§00¡Ë¡¿8·î11Æü¡¦14Æü¡¦25Æü
JAL998¡¡²Æì/ÆáÇÆ¡Ê19¡§50¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê22¡§20¡Ë¡¿8·î15Æü
JAL998¡¡²Æì/ÆáÇÆ¡Ê20¡§00¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê22¡§30¡Ë¡¿8·î10Æü
JAL3155 Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê10¡§15¡Ë¡ÁÈ¡´Û¡Ê11¡§45¡Ë¡¿8·î10Æü
JAL3156 È¡´Û¡Ê12¡§40¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê14¡§05¡Ë¡¿8·î10Æü
JAL3269 Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê15¡§20¡Ë¡Á¼¯»ùÅç¡Ê17¡§05¡Ë¡¿8·î18Æü
JAL3270 ¼¯»ùÅç¡Ê18¡§10¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê20¡§00¡Ë¡¿8·î18Æü