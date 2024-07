5シーズンでの完結が予告されている「ザ・ボーイズ」。これまでクズなスーパーヒーローチーム“セブン”と彼らに恨みを持つ自警集団“ザ・ボーイズ”の間のバトルが繰り広げられてきたが、ショーランナーのエリック・クリプキによれば、結末に大きく関わる人物はすでに思い浮かべているという。

これまで2つの陣営に分かれて物語が展開されてきたが、シーズン3あたりから各キャラクターの立場は複雑化し、セブンからは裏切り者さえ現れた。シーズン4も佳境に差し掛かる中、ファンの耳目は早くもシーズン5の結末に集められている。

米でエンディングの構想について尋ねられたクリプキは、具体的な内容に関する言及こそ避けたものの、2人のキャラクターの名前をピックアップ。「このドラマの究極的な物語は、ホームランダーとビリー・ブッチャーという2つの勢力が互いに向かってくるということです」と説明している。

「2つの流星のように、2つの惑星のようにです。どんな結末にせよ、どんな崩壊を伴ってでも最終的にそれを収束させることに大きく関わるものでなければいけません。」

お互いを牽制し合いながらも、正面から拳を交えてこなかったホームランダーとブッチャー。そうしてこなかったのは、それぞれが抱える葛藤や悩みがあるからなのだろうが、最後には2人が決着をつける時がやってくるということだろう。

「ザ・ボーイズ」からは「ジェン・ブイ」といったスピンオフ作品も展開中。クリプキも「このユニバースには明らかに他の作品がありますし、探検すべきユニバースの一角が他にもあるのは明らかです」と「ザ・ボーイズ」ユニバースの継続には前向きな模様。しかし、「ザ・ボーイズ」で描かれる物語については、「ホームランダーとブッチャーの衝突」で幕を閉じることを改めて強調した。

ドラマ「ザ・ボーイズ」はAmazon で独占配信中。

