iiyama PC¡¢¡Ö¤Ï¤ó¤¸¤ç¤¦¡×¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌóÄù·ë¤Ç¥³¥é¥ÜPCÈ¯Çä - ¥¢¥¯¥¹¥¿Æ±º­

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OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen 7 7700
¥á¥â¥ê¡§DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD [PCIe 4.0¡ß4]
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
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²Á³Ê¡§229,700±ß
¡ûLEVEL-15FX164-i7-RMSX-HANJO
LEVEL-15FX164-i7-RMSX-HANJO
OS¡§Windows 11 Home
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-13700H
¥á¥â¥ê¡§DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
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²Á³Ê¡§199,800±ß
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