¤Ê¤¼¡©Ìó10Ç¯Á°¤ËÈÎÇäµÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¸¤Î¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥é¥¤¥à¡×¤¬¿Ê²½¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡ª
ÆüËÜÎÐÃã¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥½¥ë¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î1¤Ä¤Ç¡È¸¸¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥é¥¤¥à¡×¤ò¡¢2024Ç¯3·î15Æü¤è¤êºÆÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ç¡¢¡È¤è¤êÎÁÍý¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¡ÉÌ£¤ï¤¤¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥½¥ë¥È¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥ì¥â¥ó¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥Ð¥¸¥ë¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼´ä±ö¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
º£¤«¤éÌó10Ç¯Á°¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÈÎÇäµÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¸¤Î¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥é¥¤¥à¡×¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎºÆÈÎ´õË¾¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö1ËÜ¤ÇÎÁÍý¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡¢¥é¥¤¥àÉ÷Ì£¥¹¥Ñ¥¤¥¹Ä´Ì£ÎÁ¡×¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡Ö½µ1Æü°Ê¾åÎÁÍý¤ò¤¹¤ë30¡Á40Âå¤Î½÷À¡¢¡ÈÍ¾·×¤Ê¸¶ºàÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Â¿´´¶¡É¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¡¢Í¢Æþ¿©ÎÁÉÊÅ¹¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¡×¤À¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥ÉÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥à¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥¥ê¤Ã¤ÈºÝÎ©¤ÄÌ£¤ï¤¤¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö10Ç¯Á°¤Ï¾¯¤·¤ªº½Åü¤¬¶¯¤¯´Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤òÆüËÜ¤Î»Ô¾ì¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ì¤ÇµöÍÆ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»È¤¤Êý¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥é¥¤¥à¡Ù¤Ï¡¢ÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¯¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ä¥Ê¤ä¥µ¥Ð¤Î¿å¼Ñ¤Î´ÌµÍ¤Ëº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¤ªÞ¯Íî¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ëº®¤¼¤ë¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤Ëº®¤¼¤Æ(¥á¥¥·¥³ÎÁÍý¤Î¥Ç¥£¥Ã¥×)¥ï¥«¥â¥ì¤Ë¤¹¤ë¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÌ£¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸¤Î¥é¥¤¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¡¢Ä´Íý¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥á¥¥·¥«¥óÎÁÍý¤Ê¤É¤ò¼ê·Ú¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡¢Çò¿Èµû¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤Ç¤â³èÌö¡£¡Ö¥é¥¤¥à¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢´»µÌ·Ï¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍÆ´ï¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¥¹¥é¥¤¥É³¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³«¤±¤Å¤é¤¯¡¢Ê´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÒ¼ê¤Ç³«ÊÄ¤Ç¤¤ëÀÞ³¸¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÆ´ï¤ò»æÀ½¤«¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¿È¤â¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£»ÄÎÌ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£(¢¨¿··ÁÂÖ¥Ü¥È¥ë¤Ï2024Ç¯1·î°Ê¹ß½ç¼¡½Ð²Ù³«»Ï)
¤Ê¤ª¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¸½ºß¡¢¿·È¯Çä¤Î¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥é¥¤¥à¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥½¥ë¥È¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥ì¥â¥ó¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥Ð¥¸¥ë¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼´ä±ö¡×¤òÅ¸³«Ãæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸=Ê¿°æ¤¢¤æ¤ß