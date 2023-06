『愛の不時着』にも出演した個性派の韓国俳優（41）、女性歌手との熱愛認める「事実だ」

個性派の韓国俳優が熱愛を認めた。

6月16日、『愛の不時着』や『恋慕』などに出演した俳優のコ・ギュピルが熱愛中であることがわかった。

コ・ギュピルの所属事務所ビッグボスエンターテインメント側は『OSEN』に、「コ・ギュピルが熱愛中であるのは事実だ」と明らかにした。

所属事務所によると、コ・ギュピルとお相手の歌手amin(本名ミン・スヨン)は長らく友人関係だったが、お互いに良い感情を持って恋人に発展した。

(写真提供=OSEN)コ・ギュピル

1982年5月2日生まれのコ・ギュピルは、1993年の映画『キッド・コップ』でデビュー。個性派俳優として、ドラマ『また!?オ・ヘヨン〜僕が愛した未来〜』『元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜』『ジャスティス−検法男女−』『愛の不時着』、映画『ザ・ソウルメイト』『正直政治家チュ・サンスク』などに出演した。

特に最近は大ヒット映画『犯罪都市3』に出演し、チョロン役で熱い人気を集めている。

(写真=amin Instagram)

歌手aminは2018年にシングル『Hide And Seek』でデビュー。シンガーソングライターとして活動中で、『Pit A Pat』『The moon looks so beautiful』などを発表した。

(記事提供=OSEN)