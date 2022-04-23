¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼ÂçÃíÌÜ¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎµßÀ¤¼ç¤òÈ¯¸«¡ª
© IanDewarPhotography - stock.adobe.com
ÇöÃå¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¸þ¤±µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂÎ·Á¡Äº£Æü¤³¤½¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¤Èµ¤¤Ð¤«¤ê¾Ç¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£
¤Ç¤â¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÂ´¶È¤·Äã¥«¥í¥ê¡¼Äã»éËÃÄãÅü¼Á¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¦¤â¤Î¤Î²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡Ä¤ÈÇº¤àÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ÎÅÂÆ²¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎµßÀ¤¼ç¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¡ª¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¤È¤Ï¡ÄÇòÊÆ¤ÎÂåÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤òºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤À¤â¤Î¤ÇÄãÅü¼ÁÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¡Û
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óC¡§ÈþÈ©ºî¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤
¡¦¥«¥ê¥¦¥à¡§ÍøÇ¢ºîÍÑ¤òÂ¥¤·Í¾Ê¬¤ÊÏ·ÇÑÊª¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë
¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óB¡§Ï·²½ÍÞÀ©¤Ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë
¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤ÏÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÈþ¤·¤¯¤Ê¤ëºÇ¶¯¤ÎÌ£Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£40cm¤ÎµðÂç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Æþ¤ê¡ª
ÍÆÎÌ1.36¥¥í¤È¸«»ö¤Ê¥³¥¹¥È¥³¥µ¥¤¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÇ¹þ²Á³Ê¡¡638±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢1ÂÞ¤¢¤¿¤êÌó160±ß¤È¥³¥¹¥Ñ¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
340g¤º¤Ä¾®Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÞ¤¬4ÂÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100g¤¢¤¿¤ê25kcal¡£¤³¤ì¤Ê¤é°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¾®ÂÞ¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó
¾®ÂÞ¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤¹¤ë¤«¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¤À¤±¡£
¾®ÂÞ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¤É¤ó¤Ö¤ê°ìÇÕÊ¬¤¯¤é¤¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢2¡¢3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÞ¤´¤È¥Á¥ó¤»¤º¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤¿ÎÌ¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÄ´Íý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇßÖ¤á¤Æ¥«¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼ÆÈÆÃ¤Î´ÅÌ£¤ò³ú¤ß¤·¤áÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ç°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥«¥ì¡¼¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÃÖ¤´¹¤¨¼°¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©´¶¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤ÇËþÊ¢´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ì¡¼°Ê³°¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æºî¤ëÈþÌ£¤·¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ä¥Ê¥«¥ì¡¼¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤´ÈÓ¤ò¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ
½ÐÅµ¡§E¡¦¥ì¥·¥Ô
¥Ü¥¦¥ë¤ËºàÎÁ¤òÁ´¤ÆÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤¿¤é¾Æ¤¯¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡£¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é²Ð¤òÄÌ¤¹¤Î¤ÇÅà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç±¿Æ°ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Î¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¿¥é¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¡×¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Æ
½ÐÅµ¡§E¡¦¥ì¥·¥Ô
¥È¥Þ¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥³¥Ô¥ó¤âÈþÈ©ºî¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤À®Ê¬¤Ç¤¹¡£¥È¥Þ¥È¼Ñ¤ò¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¤ËÍí¤á¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢ÈþÈ©¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÅâ¿É»ÒÄ´Ì£ÎÁ¡Ö¥Ï¥ê¥Ã¥µ¡×¤òÅº¤¨¤ë¤È¥«¥×¥µ¥¤¥·¥ó¸ú²Ì¤Ç¿·ÄÄÂå¼Õ¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤¬¹¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª
¢£¡ÖºÚ¤Î²Ö¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È¡×¤´ÈÓ¤ò¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ
½ÐÅµ¡§E¡¦¥ì¥·¥Ô
¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¤ÏÃ¸Çò¤Ê¤Î¤Ç¥ê¥¾¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤¬¥Þ¥¹¥È¡£ÇòÊÆ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥Û¥¯¥Û¥¯¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇòÊÆ¤Èº®¹ç¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ê³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤â¡ý¡£
µðÂç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥¹¥È¥³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¡×¤Ï¥³¥ó¥½¥á¤ÈÆ¦Æý¤Ç¥¹¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¥é¥¤¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤ÏÇòÊÆ¤Ë¤«¤µÁý¤·¤È¤·¤Æº®¤¼¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¥«¥í¥ê¡¼Ä´À°¤·¤Ä¤ÄÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÈþ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(ËÅçÁáÉÄ)