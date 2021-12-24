ÅìµþÅÔ¹Á¶è½»Ì±¤Î£·¿Í¤Ë£±¿Í¤¬¼ÒÄ¹ ¡Á 2021Ç¯Á´¹ñ¡Ö¼ÒÄ¹¤Î½»¤à³¹¡×Ä´ºº ¡Á
¡¡2021Ç¯¤Î¡Ö¼ÒÄ¹¤Î½»¤à³¹¡×¤ÎÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÂ³¤ÅìµþÅÔ¡Ö¹Á¶èÀÖºä¡×¤À¤Ã¤¿¡£¹Á¶è¤Î¼ÒÄ¹ÈæÎ¨¤Ï13.8¡ó¡ÊÁ°²ó13.1¡ó¡Ë¤Ç¡¢½»¿Í¤Î7¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼ÒÄ¹¤À¡£
¡¡»Ô¶è·´ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì50°ÌÆâ¤ËÅìµþÅÔÆâ¤¬24»Ô¶è¤ÈÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£ÅìµþÅÔ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢13°Ìºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¡¢20°ÌÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢22°ÌÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡¢23°Ì¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¤Ê¤É¡¢¸©Ä£½êºßÃÏ¤äÂçÅÔ»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¢´×ÀÅ¤Ê¹Ù³°¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÔ»ÔÉô¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¿Íµ¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö¿¦½»¶áÀÜ¡×¤Î·¹¸þ¤Ïº¬¶¯¤¤¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇºßÂð¶ÐÌ³¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÄ¹¤Îµï½»ÃÏ»Ö¸þ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
- ¢¨ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊTSR¡Ë¤Î´ë¶È¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÊÌó400Ëü¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢¼ÒÄ¹¡Ê¸Ä¿Í´ë¶È¤ò´Þ¤à¡Ë¤Îµï½»ÃÏ¤òÃê½Ð¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£Á°²óÄ´ºº¤Ï2020Ç¯11·îÈ¯É½¡£
¼ÒÄ¹µï½»ÃÏ¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¤Ï¡ÖÄ®¡×¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ ¡ÖÃúÌÜ¡×¤Ï¶èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Æ±°ì¿ÍÊª¤¬Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Çä¾å¹â¤¬Âç¤¤¤´ë¶È¤òºÎÍÑ¤·¡¢½ÅÊ£´ë¶È¤ò½¸·×ÂÐ¾Ý³°¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñÌó400Ëü¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¼ÒÄ¹¤¬½»¤à³¹¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤ÅìµþÅÔ¡Ö¹Á¶èÀÖºä¡×¤Î3,739¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀÖºä¡×¤ÏÅÔ»Ô·¿¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤äÃøÌ¾¤Ê°û¿©Å¹¤âÂ¿¤¤¿Íµ¤¤Î³¹¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«Âç»È´Û¤Ê¤É³Æ¹ñÂç»È´Û¤âÅÀºß¤·¡¢Âç»È´Û°÷¤ä³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÎÃóºß°÷¤âÂ¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¡Ö¿·½É¶èÀ¾¿·½É¡×¤Î3,079¿Í¡£¿·½É±Ø¤ÎÀ¾Â¦¤Ç¡¢ÅÔÄ£¤ò¤Ï¤¸¤á¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Á¡¢É´²ßÅ¹¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤âÎÙÀÜ¤·Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¡Ö¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¡×¤Î2,960¿Í¡£¥È¥Ã¥×¤ÎÀÖºä¤ÈÎÙÀÜ¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î³¹¤À¡£
¡¡4°Ì¤Ë¤ÏÁ°²ó5°Ì¤ÎÅìµþÅÔ¡Ö¹Á¶èÆîÀÄ»³¡×¤¬¡¢Á°²ó4°Ì¤ÎÅìµþÅÔ¡Ö½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¡×¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£ÀÖºä¤äÏ»ËÜÌÚ¡¢½ÂÃ«¤Î¤Û¤«¡¢Âç³Ø¤äÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Î¤¢¤ë¸¶½É¤Ë¤â¶á¤¯¡¢¹âµé¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤¬½¸¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÃÏ°è¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£
¹Á¶è¤òÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¿·½É±Ø¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¡¢ÅìµþÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢
¡¡£·°Ì¤Ë¤Ï4¿Í¤Î¶Ïº¹¤ÇÅìµþÅÔ¡Ö¿·½É¶è¿·½É¡×¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¤¬À¤³¦°ì¤Î¿·½É±ØÅìÂ¦¤ËÌÌ¤·¡¢±ØÀ¾Â¦¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹ñÆâÍ¿ô¤Î¾¦¶ÈÃÏ°è¤À¤¬¡¢±Ø¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤È½»µï¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡¶Ïº¹¤Ç8°Ì¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡Ö¹Á¶è¼Ç±º¡×¤Ï¡¢Á°¡¹²ó¤Î13°Ì¤«¤éÁ°²ó7°Ì¤ËµÞ¾å¾º¤·¤¿Àª¤¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¹©¾ì¥¨¥ê¥¢¤ÏºÆ³«È¯¤ÇÂç¤¤¯ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¡¢ÅìµþÏÑ¤ÎÌë·Ê¤òË¾¤à¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ö¡£
¡¡ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Á°¡¹²ó27°Ì¤«¤éÁ°²ó13°Ì¤ò·Ð¤Æ11°Ì¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡Ö¹¾Åì¶èË½§¡×¡Ê2,340¿Í¡Ë¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ±Ø¤ä¶äºÂ¥¨¥ê¥¢¤Ë¶á¤¯¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÎÓÎ©¤·¡¢¸ø±à¤äÉÂ±¡¡¢³Ø¹»¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Î½¼¼Â¤¬¿Ê¤ß¡¢2021Ç¯³«ºÅ¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¤â¶á¤¤¡£
Åìµþ°Ê³°¤Ï¾¦¶È·÷¤ÎÃæ³Ë¤Ë½¸Ãæ
¡¡ÅìµþÅÔ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢57°Ì¡ÊÁ°²ó57°Ì¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î¡Ö»°±º·´ÍÕ»³Ä®¡×1,397¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£»°±ºÈ¾Åç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÍÕ»³Ä®¤ÏÊÌÁñÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î³ùÁÒ¤Ë¤â¶á¤¯¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡70°Ì¡ÊÆ±77°Ì¡Ë¤ÏÂçºåÉÜ¡ÖÂçºå»ÔÀ¾¶èÆîËÙ¹¾¡×1,259¿Í¡£¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡£¸Å¤¤³¹ÊÂ¤ß¤È2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤ËÁý²Ã¤·¤¿¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬º®ºß¤¹¤ë¡£
¡¡95°Ì¡ÊÆ±94°Ì¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¡ÖÁì²°·´»ÖÌÈÄ®¡×¤Î1,143¿Í¡£Ê¡²¬¶õ¹Á¤Ë¶á¤¯¡¢Ê¡²¬»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼þÊÕ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤äµåµ»¾ì¡¢ÅìÊ¿Èø¸ø±à¤¬¤¢¤ê¡¢Í¾²Ë¤ò²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¶è·´ÊÌ¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤¬½é¤á¤Æ5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë
¡¡»Ô¶è·´ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×10¤òÅìµþ23¶è¤¬ÆÈÀê¤·¤¿¡£ºÇÂ¿¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¶è¡×¤Î5Ëü943¿Í¡£
2012Ç¯¤ÎÄ´ºº³«»Ï°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£À¤ÅÄÃ«¶è¤Ï¿Í¸ý¡¢À¤ÂÓ¿ô¤¬23¶è¤ÇºÇÂ¿¤òÀê¤á¡¢¹âµé½»Âð³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀ®¾ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´×ÀÅ¤Ê½»ÂðÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
¡¡2°Ì¤ÏÅìµþÅÔ¡Ö¹Á¶è¡×¤Î3Ëü6,087¿Í¡£¿Í¸ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÒÄ¹ÈæÎ¨¤Ï13.8¡ó¤Ç¡¢¶èÌ±¤Î7¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦“¼ÒÄ¹¤À¤é¤±”¤Î³¹¤À¡£ÈË²Ú³¹¤ä¹âµé½»Âð³¹¡¢ºÆ³«È¯¤µ¤ì¤¿ÏÑ´ßÃÏ¶è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´é¤Î³¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ä®Â¼ÊÌ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×10¤Ë7ÃÏ¶è¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤ÏÅìµþÅÔ¡ÖÂçÅÄ¶è¡×¤Ç2Ëü7,175¿Í¡£ÅÄ±àÄ´ÉÛ¤ä»³²¦¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¹âµé½»Âð³¹¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¾®¡¦ÎíºÙµ¬ÌÏ¤ÎÄ®¹©¾ì¤âÂ¿¤¯¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
ÅìµþÅÔ°Ê³°¤Î»Ô¶è·´ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿³¹¤Ë¼ÒÄ¹¤¬Â¿¤¤
¡¡ÅìµþÅÔ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢13°Ì¡ÊÁ°²ó14°Ì¡Ë¤Îºë¶Ì¸©¡ÖÀî¸ý»Ô¡×¤¬1Ëü8,801¿Í¤¬ºÇÂ¿¡£20°Ì¡ÊÆ±20°Ì¡Ë¤ÎÀéÍÕ¸©¡ÖÁ¥¶¶»Ô¡×1Ëü3,604¿Í¡¢21°Ì¡ÊÆ±22°Ì¡Ë¤ÎÀéÍÕ¸©¡Ö»ÔÀî»Ô¡×1Ëü3,509¿Í¤Ê¤É¡¢ÅìµþÅÔ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÂçºåÉÜ¡ÖÅìÂçºå»Ô¡×¤¬22°Ì¡ÊÆ±23°Ì¡Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©¡Ö¼¯»ùÅç»Ô¡×¤¬23°Ì¡ÊÆ±21°Ì¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¡ÖÀ¾µÜ»Ô¡×¤¬25°Ì¡ÊÆ±25°Ì¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¿Í¸ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÒÄ¹ÈæÎ¨¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¡ÖÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡×¤Î8.1¡ó¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢Åìµþ23¶è¤ò´Þ¤á¤Æ¤âÁ´¹ñ5°Ì¤ËÆþ¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢ÂçºåÉÜ¡ÖÂçºå»ÔÀ¾¶è¡×5.9¡ó¡¢ÂçºåÉÜ¡ÖÂçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡×5.5¡ó¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡Ö²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡×5.4¡ó¤¬Â³¤¯¡£À¯ÎáÅÔ»Ô°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¡ÖÀî¸ý»Ô¡×¤Î3.16¡ó¤¬ºÇ¹â¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Î³ë¾þ¶è¡Ê3.14¡ó¡Ë¤äÂÎ©¶è¡Ê3.13¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ä£½êºßÃÏ¤Î¡Ö¼ÒÄ¹ÈæÎ¨¡×¤ÏÅìÌ¾ºå¤¬¾å°Ì
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ä£¤Î½êºßÃÏÊÌ¤Ë¡Ö¿Í¸ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÒÄ¹ÈæÎ¨¡×¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¿ô¼«ÂÎ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤Åìµþ23¶è¤¬4.8¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¡£23¶è¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¹Á¶è¡×¤¬13.8¡ó¡¢¡ÖÀéÂåÅÄ¶è¡×¤¬11.3¡ó¡¢¡Ö½ÂÃ«¶è¡×¤¬10.9¡ó¤Ç¡¢¤³¤Î3¶è¤Ï¿Í¸ý¤Î10¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Î3.4¡ó¡£Åìµþ23¶è°Ê³°¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Í£°ì3¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤Ê·ÐºÑ·÷¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ±û¶è¡×¡Ê8.1¡ó¡Ë¤ä¡ÖÀ¾¶è¡×¡Ê5.9¡ó¡Ë¡¢¡ÖÅ·²¦»û¶è¡×¡Ê5.5¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ä¾¦¶ÈÃÏ¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢Á°²ó4°Ì¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô2.85¡ó¤¬¶Ïº¹¤ÇÊ¡²¬»Ô2.81¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£Î¾»Ô¤È¤âÂçÅÔ»Ô·÷¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¡£5°Ì¤ÏµþÅÔ»Ô¤Î2.7¡ó¡¢6°Ì¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Î2.6¡ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅìµþ¡¢Âçºå¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¸©¤¬Â³¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ï¡¼¥¹¥È47°Ì¤Ï»³¸ý¸©¡Ö»³¸ý»Ô¡×¤Î1.3¡ó¡¢46°Ì¤Ï»°½Å¸©¡ÖÄÅ»Ô¡×¤Î1.68¡ó¤À¤Ã¤¿¡£»³¸ý¸©¤Ë¤Ï²¼´Ø»Ô¡¢»°½Å¸©¤Ë¤Ï»ÍÆü»Ô»Ô¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶ä¹Ô¤äÂç¼ê´ë¶È¤ÎËÜ¼Ò¤¬½êºß¤¹¤ëÅÔ»Ô¤¬¸©Ä£½êºßÃÏ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ÒÄ¹ÈæÎ¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ÒÄ¹¤Î½»¤à³¹¡×¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤«¤éµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë´×ÀÅ¤Ê¹âµé½»ÂðÃÏ¤Î¿Íµ¤¤âº¬¶¯¤¤¤¬¡¢¡Ö¿¦½»¶áÀÜ¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿ÅÔ¿´Éô¤Î¿Íµ¤¾å¾º¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¼ÒÄ¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤¹¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹â¤¤µï½»¶õ´Ö¤äÀßÈ÷¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÅÔ¿´Éô¤Ç¤Îµï½»¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤¬ÄêÃå¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹Ù³°¤äÃÏÊý¤Ëµï½»¤·¤Ê¤¬¤éÅÔ¿´¤Î´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¸½¤ì»Ï¤á¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¿¦½»¶áÀÜ¡×¤Î·¹¸þ¤¬º¬¶¯¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Ï¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿À¸¤Êý¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Î½»¤à³¹¤Ë¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£