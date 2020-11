―[お笑い 節約 道場]―お笑い芸人、ブルーザーの井上ブルドーザーです。芸歴13年目、まだ芸人の収入だけでは生活ができず、収入のほとんどはバイトで稼いでいます。そんなお金がない生活で自然と身についたのが節約&お得術。2018年〜2019年の2年間であらゆるポイントを集め、100万円相当のポイントを貯めました。苦しくない節約、誰にでも簡単にできる節約を心掛けています。◆人気雑誌500誌以上がタダで読める今回、ご紹介するのは 新幹線 でのお得な過ごし方です。旅行や出張などで新幹線を利用する際、本や雑誌などをあらかじめ買って乗車するという方も多いのではないでしょうか。特にそんな方にはもってこいのお得情報です。実は新幹線内では無料で雑誌が読み放題になるサービスが提供されています。利用ができるのはJR東日本の新幹線、中央線特急列車のうち、「JR-EAST FREE Wi-Fi」と書かれたステッカーが貼ってある車両です。こちらのサービスを利用すると人気雑誌500誌以上がすべて無料で読み放題なのです! 長時間移動のお供に最高のサービスですよね。◆利用方法はシンプルで、ほぼ手間もなし利用方法はとても簡単です。ご利用のスマートフォンでWi-Fiの設定をONにして「JR-EAST FREE Wi-Fi」を選択します。初めて利用される方はまず初めにメールアドレスの登録が必要ですが、2回目以降は不要です。次にdマガジンというアプリをダウンロードします。そして、ログインの際に「dマガジン for Biz」を選択すればdマガジン内の雑誌がすべて無料で読めてしまうのです。「dマガジン for Biz」は「JR-EAST FREE Wi-Fi」に接続していると選ぶことができます。dマガジンは通常月額400円(税抜)がかかるのですが、これをタダで利用できてしまうなんてお得ですよね。500誌以上もあるので移動時間はあっという間に過ぎてしまうと思います。さらに車両や座席にもよりますが、今の新幹線は座席にコンセントがあるのでスマートフォンの充電も気にせず、利用することができますよね。◆動画サービスや漫画配信サイトも利用可能このサービスはJR東日本の「noricon」というサービスの一部なのです。「noricon」は2019年1月からの実証実験を経て2020年から本格的に始まりました。期間によって利用できるコンテンツが変わりますが、今までに「Rakuten TV」や「まんが王国」などが提供されていました。今後、利用できるコンテンツいろいろと変わっていくかもしれません。◆Go To トラベルがさらにお得に実はこちらの「noricon」は先日、Go To トラベルを利用して、山形に旅行に行った際に帰りの新幹線の中で気づいたのです。車内でたまたまWi-Fiに接続しようとしたら「JR-EAST FREE Wi-Fi」を見つけて、そこに入ったら無料で雑誌読み放題というのが目に飛び込できてすぐに食い付きました。ただ、これを見つけたのが帰りの新幹線でしかも大宮を過ぎたころ……。なので、20分も利用することができませんでした。興味のある方はぜひ行き帰りの新幹線で、こちらのサービスをお楽しみください! 新幹線の移動時間が全然苦にならないと思いますよ!―[お笑い節約道場]―【井上ブルドーザー】1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。お笑いコンビ「ブルーザー」のツッコミ担当。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通している。ブログ「井上ブルドーザーの貧乏だけどこれだけ楽しんでますブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中