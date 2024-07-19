体操・宮田笙子の喫煙、飲酒問題
『体操・宮田笙子の喫煙、飲酒問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年12月7日
2024年7月22日
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ロンブー田村淳、未成年飲酒＆喫煙を告白「他人にとやかく言えません」
「喫煙、飲酒のことで他人にとやかく言えません」と言及
J-CASTニュース
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カズレーザー、五輪辞退した宮田笙子を巡り私見「周りが言えることはない」
ルール違反への処分を巡り「多分事前に互いに了承をしている」と言及
J-CASTニュース
2024年7月21日
2024年7月20日
2024年7月19日
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河合郁人、五輪辞退の宮田笙子めぐり私見「内面は関係ない」など賛否の声
河合郁人が19日の番組で、代表選考の際に「内面」も見るべきではと言及
J-CASTニュース
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体操・宮田笙子の喫煙＆飲酒疑惑を著名人が擁護 理由は世代間の違いか
Xでは厳しい声も多い一方、著名人らから宮田を擁護する声が続出
Smart FLASH
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「代表権を奪うほどではないと思う」為末大氏の「宮田擁護」が物議
為末大氏はXで「代表権を奪うほどではないと思います」と投稿
週刊女性PRIME
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体操の宮田選手を擁護 猪瀬直樹氏の「たかがタバコ」発言が波紋
猪瀬直樹議員が「たかがタバコ」と擁護し、この投稿に賛同の声も
女性自身
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体操・宮田笙子選手に「法律違反」の指摘...未成年喫煙で刑事罰はある？
ただ弁護士は、未成年の喫煙で本人が処罰されることはないと説明
弁護士ドットコム