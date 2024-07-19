体操の宮田選手を擁護 猪瀬直樹氏の「たかがタバコ」発言が波紋女性自身

体操の宮田選手を擁護 猪瀬直樹氏の「たかがタバコ」発言が波紋

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 体操・宮田笙子喫煙疑惑を巡るXの反応を「女性自身」が伝えた
  • 猪瀬直樹議員が「たかがタバコ」と擁護し、この投稿に賛同の声も
  • 一方で「国会議員が言っちゃダメでしょ」などと疑問視する声が続出した
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体操・宮田笙子選手の喫煙、飲酒問題

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