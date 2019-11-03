ラグビーW杯2019
『ラグビーW杯2019』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年12月12日
2019年12月11日
2019年11月29日
2019年11月18日
2019年11月10日
2019年11月9日
2019年11月8日
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北九州市がラグビーウェールズ代表に全面広告で感謝 海外で感動呼ぶ
すると北九州市が、ウェールズ地元紙の全面広告を「お返し」し、感謝を表明
THE ANSWER
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「今度は私たちの番」NZ代表が日本のおもてなしに粋な感謝
ファンとの交流映像などが流れ、「温かいおもてなし」に感謝の意を表明
THE ANSWER
2019年11月6日
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ラグビーW杯で優勝した南アフリカ代表が凱旋 空港はファン殺到し大熱狂
空港には多くのファンが殺到し、選手が姿を現すとスタジアムばりの熱狂に
THE ANSWER
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ラグビー日本代表の山中亮平 一般の人の「天狗」投稿への返信が話題
新プロジェクトを発表すると、一般人から「天狗になるのは簡単」との指摘が
デイリースポーツ
2019年11月5日
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ラグビーW杯の日本開催を支えた他国の国歌斉唱 日本人の気質とマッチか
日本人が他国の国歌を斉唱するシーンは「日本だからこそ」だろうと評価
THE ANSWER
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ラグビーW杯 NZ選手公開のセクシーパスに海外騒然「パンツはどこに…」
パスの際に敵選手からパンツを引っ張られ、お尻が露わになった瞬間を公開
THE ANSWER
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「この1試合だけで日本開催で良かったと」英名将が感銘受けた日本戦
先日幕を閉じた日本大会では日本vsスコットランド戦が印象に残ったと語った
THE ANSWER
2019年11月4日
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ラグビーW杯、3位のNZ代表選手が銀座に出没 8人の集合写真に反響
ジョーディー・バレットが、銀座の歩行者天国で撮った集合写真をSNSで公開
THE ANSWER
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「お金で動いてない」稲垣啓太の「男気語録」を大会公式が名言に選出
大会公式サイトは、PR稲垣啓太の「男気語録」を今大会の名言に選出
THE ANSWER
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ラグビーW杯は経済的にも成功 日本大会の経済効果は4370億円に
訪日客は推定40万人で、経済効果は前回の約3220億円を超える4370億円に
スポーツ報知