久保田かずのぶらが上沼恵美子を批判
『久保田かずのぶらが上沼恵美子を批判』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年8月27日
2021年5月30日
2019年12月29日
2019年11月8日
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松本人志が一部の芸能事務所を批判「スルーしたらダメです」
松本はスキャンダル発覚時に「スルー」を決め込む芸能事務所があると指摘
デイリースポーツ
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M-1騒動後追いかけられていた上沼恵美子 松本人志の対応を明かす
2018年のM-1で起こった騒動で、上沼はしばらくマスコミに追われていたそう
スポニチアネックス
2019年3月14日
2019年3月2日
2019年2月4日
2019年1月9日
2019年1月4日
2019年1月1日
2018年12月30日
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武智の上沼恵美子への暴言騒動 相方の田中一彦「自業自得」
上沼恵美子に対する相方・武智の暴言騒動について「自業自得」と発言
デイリースポーツ
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M-1での上沼恵美子への批判騒動 審査の必要以上な「ショー化」が要因か
審査員が自身のコメントで「ショーアップ」することを意識していると筆者
デイリースポーツ
2018年12月29日
2018年12月24日
2018年12月22日
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話題が消えないM-1暴言騒動 機に乗じてメディア露出を狙う芸人も？
この機に乗じてメディア露出を狙う芸人も多いのではとネットニュース関係者
週刊女性PRIME
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「更年期障害」発言 上沼恵美子への暴言騒動で武智の方は長期化か
とろサーモンを叱咤激励したとの噂があり久保田かずのぶは生き残る可能性も
日刊ゲンダイDIGITAL