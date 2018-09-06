速見佑斗
速見佑斗は日本の元体操選手。1983年9月27日生まれ、長崎県出身。
2020年3月22日
2018年9月21日
2018年9月12日
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「洗脳は絶対ない」宮川紗江の両親語った速見佑斗コーチとの関係
宮川の母親は、速見氏が洗脳しているということは絶対にないと話す
文春オンライン
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塚原千恵子氏が懺悔の真相告白 速見佑斗氏の暴力問題に言及
宮川紗江への速見佑斗氏の暴力は、複数の関係者から目撃証言があったという
デイリー新潮
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速見佑斗氏の金銭トラブル 体操教室に50万円の支払い要求か
二重契約や金銭トラブルの疑惑も浮上していると体操協会関係者は証言
デイリー新潮
2018年9月10日
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宮川紗江が自身が叩かれている映像を報道され怒り「許可もなく…」
映像は、速見佑斗元コーチが3年前に宮川へ暴力行為をした瞬間を映したもの
スポーツ報知
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塚原千恵子氏 速見佑斗元コーチの会見に「私だったら恥ずかしい」
速見佑斗元コーチの会見で自身への批判があったことに不快感を示す千恵子氏
スポーツ報知
2018年9月8日
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朝日生命体操クラブが塚原夫妻「排除」へ 速見佑斗氏の映像で加速
速見佑斗氏の体罰映像が放送されたが、塚原千恵子氏の暴行問題も浮上
日刊ゲンダイDIGITAL
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「殴り、そして抱きしめる」 速見佑斗氏によるパワハラの実態
坂上は宮川紗江が所属していたA社が協会に送ったとされる文書を読み上げた
Sports Watch
2018年9月7日
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宮嶋泰子氏が「塚原バッシング」に批判 「目を覚ましませんか」
「する側と受ける側がお互いに暴力を認め合う関係は異常です」とした宮嶋氏
スポーツ報知
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具志堅幸司副会長が速見佑斗コーチの暴力映像に絶句「これはあかん」
宮川紗江がふらつくほど強い平手打ちの映像に「これはあかん」と具志堅氏
スポーツ報知