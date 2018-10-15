『剛力彩芽と前澤友作氏の熱愛』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
交際については、「ケンカはまあまあしてました」と告白
デイリースポーツ
剛力は前回「『一緒に月には行けない』とフッていた」ようだと2人の知人
NEWSポストセブン
前澤氏と付き合い始めてから、剛力の仕事量が目に見えて減ったと民放幹部
デイリー新潮
剛力の仕事が減っている状態を両親は複雑な思いで見守っていると芸能関係者
同じマンションに住み、結婚秒読みとされたが前田氏が転居したと一部報道も
日刊ゲンダイDIGITAL
前澤友作氏に見せたら喜ぶのでは、との問いに「そうですね」と答えた剛力
2人の交際状況について週刊誌記者は、「まだ続いています」と語った
SNS活用術が話題となった際、炎上した自身のInstagramへの投稿について言及
オリコンニュース
剛力がSNSに意味深な投稿をし、一部ニュースサイトでは破局も報じられた
キスなどで相手の愛情を確かめることはあるか、という質問を受けた剛力
ナリナリドットコム
井上公造氏が「前澤さんと付き合ってから女優としてよくなった」とコメント
28日の番組で、美川憲一は「やっぱり金を狙った」とガッカリしたと明かした
東スポWEB
前澤友作社長との交際により、「どうしても扱いづらい」とフジ関係者
剛力が「25歳まで恋愛禁止」という「内部規定」を遵守したためだという
舞台初日前日に囲み取材があるが、剛力は回避したとワイドショー関係者
女性自身
11月10日に舞台の囲み取材が予定されているが、剛力は難色を示しているそう
西麻布の高級和食店から出てきた前澤氏は5万円のパーカー姿
FRIDAYデジタル
舞台後について「仕事を辞めさせてほしい」と周囲に漏らしているという剛力
「ただ不愉快とか気に食わないという理由だけで執拗に叩く」とSNS上で指摘
「オスカープロの社長が、2人にチクリとやったからです」と記者