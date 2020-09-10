アイクぬわら
アイクぬわら は、日本のお笑い芸人、ナレーター。アメリカ合衆国ニューヨーク州マンハッタン出身ワシントン州シアトル育ち。1986年6月5日生まれ
2024年3月29日
2023年11月17日
2023年9月15日
2023年9月9日
2023年9月8日
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アイクぬわらに「説教」も…矢作兼に失望の声「思いっきり擁護」
矢作兼が8日のラジオで「説教」したと話したが、ネットでは失望の声が
女性自身
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おぎやはぎ矢作兼、親交あるアイクぬわらに「電話して怒った」
未成年を連れ込んだことに「電話して、もう怒ったけどさ」とコメント
ナリナリドットコム
2023年9月5日
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アイクぬわらの性加害報道 超新塾メンバーたちが騒動をイジる投稿か
超新塾のメンバーたちが騒動をネタにするようなSNS投稿をしたという
女性自身
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アイクぬわらの文春報道に番組で触れず…矢作兼への違和感を指摘
仲のいい矢作兼がラジオ番組でこの件に触れなかった、と週刊誌記者
Smart FLASH
2023年9月4日
2023年9月3日
2023年9月2日
2023年8月31日
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未成年連れ込み報道のアイクぬわら…宅飲みで下半身露出か
未成年女性を自宅に連れ込んだとの報道を巡り、知人の女性がコメント
週刊女性PRIME
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アイクぬわら、文春報道に言及「誓って指1本触れておりません」
未成年の共演者「おはガール」を自宅に連れ込んだとの文春報道に言及
スポニチアネックス
2023年8月28日
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アイクぬわらの「おはスタ」突然の卒業 事務所「番組制作上の都合」
28日にSNSで「今後は僕も視聴者として楽しみたい」とコメントを発表した
デイリースポーツ
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アイクぬわらが「おはスタ」を突然卒業 事後報告にネット騒然
25日の放送をもって卒業との発表を受け、ネット上は騒然
デイリースポーツ