『はまやねん』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
週刊女性PRIME
カレーパンを移動販売する「キッチンカー」で生計を立てていると紹介
日刊スポーツ
2022年3月からキッチンカーをはじめ、名前が知られ始めているという
日刊SPA!
13日までにInstagramを更新し、31歳現在の最新ショットを公開した
スポーツ報知
露出が減り、さらにコロナ禍で営業も激減する中、キッチンカーを始めたそう
デイリースポーツ
減量成功から1年が経過したビフォーアフターショットをInstagramで公開した
整形矯正サロンに行ったそうで、施術アリ、ナシ両方の写真をアップした
3カ月で94.5→76.9kgと、マイナス17.6kgのダイエットに成功したという
2014年末から15年にかけて大ブレークし、寝る時間がないほど忙しかった2人
スポニチアネックス
同時に付き合っていた女性の数が「10人」であると明かされ、田中は動揺
ABEMA TIMES
不倫が報じられたばかりの相方・はまやねんも同席
はまやねんは直撃取材のVTRで、途切れがちな声で不倫疑惑を否定
トピックニュース
ネットでは「どうでもいい」「『あの人は今』状態」などの声があがった
J-CASTニュース