小嶋陽菜がAKB48を卒業
『小嶋陽菜がAKB48を卒業』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年4月22日
2017年4月20日
2017年4月19日
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小嶋陽菜と渡辺麻友の「深刻」な関係 2人のエピソードは皆無
誕生日も連絡はせず、「心の中で『おめでとう！』って叫んだ」と告白
日刊スポーツ
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小嶋陽菜がAKB48を卒業 昭和生まれのメンバーがゼロに
国内外450人以上を擁するAKBグループは昭和生まれのメンバーが皆無に
オリコンニュース
2017年4月18日
2017年4月3日
2017年3月15日
2017年2月23日
2017年2月22日
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小嶋陽菜 卒業コンサートの最後に衝撃発言「今からミラノに行く」
最後の曲を歌い終わると「今からミラノに行ってくる！」とバタバタ
スポニチアネックス
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おぎやはぎの矢作兼が高橋みなみの機転に感嘆「すげーなと思ったよね」
音響トラブルに見舞われたが、機転を利かせた高橋みなみが窮地を救った
オリコンニュース
2017年2月21日
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高橋みなみが音響トラブルに好対応 小嶋陽菜の卒業コンサート
来賓席の高橋みなみが「頑張れ〜！」とマイクを持って好アシスト
日刊スポーツ
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AKB48小嶋陽菜 29歳の誕生日・4月19日に劇場で卒業と発表
29歳の誕生日にあたる4月19日に秋葉原のAKB48劇場で卒業すると報告
オリコンニュース