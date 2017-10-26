荒川弘氏の漫画「鋼の錬金術師」の実写映画。監督は曽利文彦氏、主演は山田涼介がつとめる。
ガジェット通信
舘ひろしは物語を理解できないまま撮影に入り「そのまま終わった」と告白
マイナビニュース
山田涼介を始め続投するキャストが多く、原作ファンからは再び落胆する声も
東スポWEB
最終話までを描き切る堂々の完結編で、5月と6月に2部作で公開される
モデルプレス
原作が大好きだという山田は「実写化しちゃダメでしょう」と思っていたそう
オリコンニュース
独特な衣装について「寒い、恥ずかしい、虫に刺される」という苦労を告白
トピックニュース
リプライ欄には「何で実写化なんてしたの？」など否定的な声も多いそう
J-CASTニュース
監督のアカウントは「皆さんの質問に出来る限り答えていきます」と投稿
あるTwitterユーザーは「ぬ〜べ〜」の岡野剛氏の発言を見習うようにと投稿
「凄い今年1番んの映画！山だ最高」との拙い日本語で絶賛のコメントが多数
12月1日公開の実写映画で第1弾入場者特典としてプレゼントされるもの
おたくま経済新聞
ジャニーズ主演作品にも関わらず、前売り券の売れ行きが厳しいという
週刊女性PRIME
全米とヨーロッパを含んでおり、アニメも含めた日本映画史上最大規模