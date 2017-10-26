鋼の錬金術師（実写版）

荒川弘氏の漫画「鋼の錬金術師」の実写映画。監督は曽利文彦氏、主演は山田涼介がつとめる。

2022年7月7日

2022年4月21日

2022年4月13日

2022年3月12日

2022年3月3日

2022年3月2日

2017年12月7日

2017年12月1日

2017年11月29日

2017年11月27日

2017年11月20日

2017年11月19日

2017年11月10日

2017年11月1日

2017年10月26日