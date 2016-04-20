『僕のヤバイ妻（ドラマ）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
同時間帯の「重版出来！」は、8・9％で、最終回対決で再逆転
スポニチアネックス
平均視聴率は8.8％で、「僕のヤバい妻」を5週ぶりに上回った
録画数がこれまでの最低値に下がり、リアルタイム視聴が進んでいるもの
マイナビニュース
平均視聴率は9.4％を獲得し、これまでの番組最高を更新した
オリコンニュース
高橋一生が2億円を虎視眈々と狙う和樹の奇妙な存在感を巧みな演技力で表現
モデルプレス
「なにかしてくれるかも、と思っていただけたらありがたい」と話す
同時間帯に放送されている「重版出来！」に1.1ポイント差をつけた
第3話の視聴者満足度は、4月スタートのドラマの中で最高値を記録
第2話は7.7％だったが、下落傾向は止まらず6％台にまで落ち込んだ
日刊スポーツ
自身も「本当に楽しんで演じています」とコメント
濡れ場を披露した相武紗季は、「脱ぎ損」だったと言われていると関係者
東スポWEB
木村が演じる役の本性が明らかになった第2話では、大きな反響が寄せられた
「美しくも恐ろしい妻」をテーマに物語が展開する心理サスペンス