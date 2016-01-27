大田区の3歳児暴行死
『大田区の3歳児暴行死』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年9月4日
2016年1月29日
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大田区の3歳児暴行死 逮捕の男が母親に口止めか「公園でけがと言え」
逮捕された男は子供の母親に、公園でけがをしたと言えと指示していたという
読売新聞オンライン
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大田区の3歳児暴行死 救急車呼ぼうとした母に「通報したらバレるぞ」
男は救急車を呼ぼうとした母親に「通報したらバレるぞ」と言っていた
日テレNEWS NNN
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大田区の3才児暴行死で逮捕の男 母親に「息をしているから大丈夫」
容疑者は、手当てをする母親に「息をしているから大丈夫」と話したという
日テレNEWS NNN
2016年1月28日
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暴行死した3歳児の母親「男がボウリングのように投げていた」
3歳児の母親は、男が「ボウリングのように投げていた」と話しているという
読売新聞オンライン
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3歳児暴行死で逮捕された男 「死んでしまえ」と言いながら1時間半暴行
25日は「死んでしまえ」と言いながら、1時間半にわたり暴行を加えたという
日テレNEWS NNN
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3歳児暴行死 逮捕された男「やることはやった。人生に悔いはない」
容疑者は「やることはやった。人生に悔いはない」と話しているという
日テレNEWS NNN