ヤクルト14年ぶりのリーグ優勝
『ヤクルト14年ぶりのリーグ優勝』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年10月3日
-
小川泰弘の苦境を救った上原浩治の言葉「地道にやったら必ず結果は出る」
大一番に先発した小川泰弘は、6回2安打無失点の活躍を見せた
デイリースポーツ
-
つば九郎が裏MVPにムーチョ中村悠平を選出「どやがお、よかった」
つば九郎は「裏MVP」としてムーチョの愛称で親しまれる中村悠平を選出
スポニチアネックス
-
山田哲人、苦しんだシーズン序盤 輝き取り戻した真中満監督の言葉
真中満監督に「今年は今年。同じようにやろうとしなくていい」と言われた
スポニチアネックス
-
ヤクルト畠山和洋が悪ノリ 宮澤智アナにシェービングクリームかける
畠山和洋は悪ノリし、シェービングクリームを宮澤智アナにかけて絶叫させた
東スポWEB
2015年10月2日
-
ヤクルト真中満監督が14年前の名言を再現「優勝おめでとうございます」
優勝スピーチで「ファンの皆さん、優勝おめでとうございます」と真中満監督
デイリースポーツ
-
ヤクルトが14年ぶりのリーグ優勝 真中満監督が重んじた自主性
大混戦のセ・リーグを制したのは、勝負の9月に強さを発揮したからだと筆者
スポニチアネックス
-
ヤクルトが14年ぶり7度目のリーグ優勝 延長11回サヨナラ
同点の延長11回に、高井雄平が能見篤史から一塁線を破るサヨナラ打を放った
スポニチアネックス
-
阪神の和田豊監督がヤクルト優勝阻止へ執念 併殺の判定に10分間抗議
2回、一塁手・畠山和洋へのライナーで併殺となりチャンスが潰えた
スポニチアネックス