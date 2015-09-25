井岡一翔の初防衛
WBA世界フライ級王者の井岡一翔が、同級10位のロベルト・ドミンゴ・ソーサ（アルゼンチン）を判定で下して初防衛に成功した。
2015年9月29日
2015年9月28日
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初防衛を果たした井岡一翔「ダメージない」と晴れやかな表情
「ダメージもないし寝過ごしたと思うくらい昼までゆっくり寝た」とコメント
デイリースポーツ
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井岡一翔の初防衛 不完全燃焼の勝利に厳しい声も、海外メディアは高評価
格下の相手からダウンも奪えず、ネット上では厳しい声も聞こえた
東スポWEB
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井岡一翔がソーサに3−0で完勝 世界フライ級王座を初防衛
2回からペースを奪いに行き、守備ではほとんど被弾することなく完勝
デイリースポーツ
2015年9月27日
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井岡一翔がWBA世界フライ級で初防衛に成功 見せ場なしの判定V1
数字の上では完勝し、危なげない展開だったが同時に見せ場もなかったと筆者
東スポWEB
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WBA防衛戦前の予備検診で「注射器騒動」 井岡一翔側が怒り
陣営は25日の検診で、ビタミン剤を打つため「注射器を使わせて」と要求
東スポWEB
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井岡一翔、敵陣営の美人マネージャーに悩殺? 脈拍が倍以上に上昇
敵陣営の美人マネージャーについて、井岡は「関係ない」と影響は否定
デイリースポーツ