井岡一翔の初防衛

WBA世界フライ級王者の井岡一翔が、同級10位のロベルト・ドミンゴ・ソーサ（アルゼンチン）を判定で下して初防衛に成功した。

2015年9月29日

2015年9月28日

2015年9月27日

2015年9月25日