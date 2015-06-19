韓国で、重い肺炎などを引き起こす「MERSコロナウイルス」に感染した患者が増えている問題。
手術着や診察衣を着たまま外出し、ランチを楽しむ病院スタッフがいるという
Record China
MERSによる死者は計38人になり、韓国国内の感染者はゼロになった
これにより、MERSによる死亡者は37人に増えた
中央日報
6月にMERS感染が拡大した余波から、過去最大の赤字となった
11日に発熱や嘔吐の症状を訴えて病院で受診し、12日に陽性判定を受けた
読売新聞オンライン
釜山地区で日本脳炎を媒介するコガタアカイエカが多く見つかったという
WHOに先立ち韓国政府は独自の判断で事実上の終息を宣言するという
MERSの影響で、韓国が1位から30位台にまで急落したという
訴えを起こしたのは病院内でMERSに感染し、6月に死亡した男性患者の遺族
日テレNEWS NNN
外国人観光客は毎月平均120万人訪問しているが、6月は半減したという
入管手続きなどで親族が感染していたことを申告していなかった疑いがある
医師は、「疲れたんじゃない？」と投げやりともいえるコメントをした
トピックニュース
MERSの感染を予防するためだと報じられている
スポニチアネックス
地域の長官がSNSで、MERS患者の個人情報を公表したこともあった
中国や韓国からの注文の増加で5月下旬以降、1日千枚から1万枚に増産した
NEWSポストセブン
韓国で、従来の抗生物質に耐性を持つ「スーパー結核」が流行しているという
東スポWEB
感染者の発生は減少傾向にあり、19日は新たな感染者が確認されず
中国政府もこの決定を支持していると17日、報じられた
中国側が負担した費用は800万元（約1億5900万円）以上に上るという