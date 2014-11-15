群馬大病院の患者8人死亡
群馬大病院で、腹腔鏡による肝臓切除手術の後に患者8人が死亡していた問題。
2016年12月23日
2016年3月27日
2015年11月6日
2015年3月23日
2015年3月7日
2015年3月6日
2015年3月5日
2015年3月3日
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群馬大学病院が過失を認め謝罪 遺族の女性「本当は何が」
病院側が3日に最終の調査報告書を公表し、全例で過失を認めて謝罪した
読売新聞オンライン
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群馬大学病院の腹腔鏡手術 死亡した患者8人の診療に「過失あった」
手術後に死亡した患者8人全員の診療に「過失があった」と認めている
読売新聞オンライン
2015年2月12日
2015年2月9日
2015年1月16日
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群馬大学病院 肝臓手術で高い死亡率…遺族は絶句
同院の保険適用外の肝臓の腹腔鏡手術死亡率は13.79％で、全国平均は2.27％
読売新聞オンライン
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群馬大学病院 問題となっている第二外科の死亡率が全国平均の6倍
日本外科学会などは15日、記者会見を開き、初の全例調査の結果を公表した
読売新聞オンライン
2015年1月15日
2014年12月26日
2014年12月22日
2014年11月19日
2014年11月16日
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患者8人が死亡した群馬大病院 手術を引き受けた続けた事情とは
首都圏では今回問題となった手術を受けられるのは、肝機能が良好な患者のみ
日刊ゲンダイDIGITAL
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群馬大学病院の腹腔鏡手術で8人死亡 診療報酬を不正請求の疑いも
保険適用外の手術を保険手術と偽り、診療報酬を不正請求していた疑いが浮上
読売新聞オンライン