塩村文夏都議にセクハラやじ
2014年6月の東京都議会で、塩村文夏都議が鈴木章浩都議から「早く結婚しろ」などとセクハラやじを受けたことに端を発した騒動。
2018年10月24日
2016年11月25日
2015年7月2日
2014年11月21日
2014年9月19日
2014年9月18日
2014年8月19日
2014年7月11日
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やじ、都議会で2会派が禁止に
都議会民主党、同みんなの党が、やじと拍手の自粛を申し合わせた
読売新聞オンライン
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塩村都議 酔うとモテキャラ自慢?
塩村議員はオヤジ受けが抜群で、酔うと毒舌キャラに変貌するという
日刊大衆
2014年7月9日
2014年7月7日
2014年7月3日
2014年7月2日
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ケネディ大使、塩村氏に激励手紙
ケネディ駐日米大使が、塩村都議に激励の手紙を送っていたことが分かった
読売新聞オンライン
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塩村氏、週刊誌取材の恐怖明かす
突撃記者は、ドアを閉めさせまいと塩村氏に覆い被さってきたという
J-CASTニュース
2014年7月1日
2014年6月30日
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報ステで塩村議員が浴びたセクハラやじの中に「産めないのか?」発言を確認
証言として報じられた「産めないのか(または産まないのか？)」が確認された
トピックニュース
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今頃名乗り…民主党がヤジ隠蔽か
民主党の山下都議が2つのやじを認めていたことが29日、分かった
スポニチアネックス