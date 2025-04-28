米SF映画「スター・ウォーズ」の生みの親ジョージ・ルーカス監督（80）が24日、米ロサンゼルスで開幕したTCMクラシック映画祭にサプライズ登壇。公開から45周年を迎えた「スター・ウォーズエピソード5／帝国の逆襲」（1980年）がオープニングを飾ることを記念し、上映前に貴重なトークショーが行われた。近年は公の場に姿を見せる機会が少ないルーカス監督は、司会者の質問に答える形で盟友フランシス・コッポラ監督との出会いや「