タカノフルーツパーラーは、7月1日から順次、桃のメニューを提供する。丸ごと桃をのせたメニューや、サンドウィッチやワッフルと組み合わせたものなど、様々なタイプのスイーツをラインアップする。【タカノフルーツパーラーの桃メニュー 画像一覧はこちら】◆新宿郄島屋店【シーズナルナイトプレート〜桃〜】税込2530円BLTCサンドとワッフル、桃のミニパフェがワンプレートになった、夜限定のメニュー。提供期間:7/1〜8/31